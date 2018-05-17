В Крыму из-за стройки многоэтажки может разрушиться уникальный античный склеп

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Прямо рядом со склепом Деметры строится трехэтажное здание. Представляете, что оно может нарушить?! Если, не дай бог, что-то там случится, то всему склепу и всей нашей сохраненной и законсервированной фреске просто придет конец. Люди за нас борются, но мы проигрываем суды. Мы направили все свои документы и возражения. Наш юрист ездит на все суды в Симферополь, чтобы защитить эту достопримечательность», — констатировала руководитель учреждения.

По словам Умрихиной, данный вопрос рассматривался на общественном совете Керчи, но итоги этого заседания широкой общественности не известны. «Нам пришлось сводить на место федеральные службы и показать. Отношение положительное, они готовы взяться», — добавила она.

Склеп Деметры — гробница античного Пантикапея на месте современной Керчи с комплексом частично сохранившихся древнегреческих фресок. Является объектом культурного наследия федерального значения и уникальным памятником античной погребальной архитектуры и живописи.

Склеп находится под землей, вырыт в естественном грунте. К погребальной камере ведет узкий дромос (проход — ред.), длиной около 4 м. Небольшая погребальная камера имеет прямоугольное основание и полуцилиндрический свод. Стены и свод покрыты фресковой живописью на сюжеты мифов о богине плодородия и земледелия Деметре.