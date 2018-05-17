Штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области на 18 мая
Спасатели ожидают возникновения чрезвычайных ситуаций.
Спасатели ожидают возникновения чрезвычайных ситуаций.
На сайте МЧС появилось предупреждение для жителей Новосибирской области. В ближайшее время — 18 и ночью 19 мая — ожидается резкое ухудшение погоды.
— Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 13−18 метров в секунду, местами порывы до 25, — рассказывают в
При такой погоде традиционно ожидается возникновение чрезвычайных ситуаций: повреждения или обрывы линий связи и электропередач, падение слабо закреплённых конструкций, срывы кровли со зданий и так далее.
Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в