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15:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области на 18 мая

Спасатели ожидают возникновения чрезвычайных ситуаций.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2018

На сайте МЧС появилось предупреждение для жителей Новосибирской области. В ближайшее время — 18 и ночью 19 мая — ожидается резкое ухудшение погоды.

— Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 13−18 метров в секунду, местами порывы до 25, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

При такой погоде традиционно ожидается возникновение чрезвычайных ситуаций: повреждения или обрывы линий связи и электропередач, падение слабо закреплённых конструкций, срывы кровли со зданий и так далее.

Если у вас есть такая возможность, спасатели рекомендуют не выходить на улицу, а также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу области по номеру: 218−22−32. 051 — номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска.

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