В выходные трамваи не поедут по Петропавловской и Ленина
С 23:00 18 мая до 05:30 21 мая по улице Осинская будет прекращено движение трамваев по улице Петропавловская (от Борчанинова до Куйбышева) и Ленина (от Куйбышева до Максима Горького).
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С 23:00 18 мая до 05:30 21 мая по улице Осинская будет прекращено движение трамваев по улице Петропавловская (от Борчанинова до Куйбышева) и Ленина (от Куйбышева до Максима Горького).
Трамваи № 4, 7 и 11 поедут в объезд по улицам Максима Горького, Революции, Сибирской, Белинского, Куйбышева, Революции и Пушкина.