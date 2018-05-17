В выходные трамваи не поедут по Петропавловской и Ленина

В выходные трамваи не поедут по Петропавловской и Ленина

С 23:00 18 мая до 05:30 21 мая по улице Осинская будет прекращено движение трамваев по улице Петропавловская (от Борчанинова до Куйбышева) и Ленина (от Куйбышева до Максима Горького).