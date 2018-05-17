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15:35 (мск), источник: NewsKo

В выходные трамваи не поедут по Петропавловской и Ленина

С 23:00 18 мая до 05:30 21 мая по улице Осинская будет прекращено движение трамваев по улице Петропавловская (от Борчанинова до Куйбышева) и Ленина (от Куйбышева до Максима Горького).

Источник: РИА "Новости"

Трамваи № 4, 7 и 11 поедут в объезд по улицам Максима Горького, Революции, Сибирской, Белинского, Куйбышева, Революции и Пушкина.

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