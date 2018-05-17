В Воронежской области впервые провели финал проекта «Битва журфаков»

Финал проекта «Битва журфаков» впервые прошел в Павловске. Гран-при конкурса получила команда из Санкт-Петербурга. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил один из организаторов финала замдекана по творческой работе ВГУ Андрей Золотухин в четверг, 17 мая.

Мероприятие прошло с 13 по 16 мая. Первое место заняли студенты из Москвы, Саратова и Ростова-на-Дону. Воронежцы стали вторыми, третье место у команды из Перми.

Проект включал несколько заочных этапов. В финальный этап турнира прошли шесть команд. Студенты в течение 24 часов в режиме онлайн получали и выполняли задания. Они должны были найти историческое здание по описанию, сделать селфи на фоне достопримечательности, показать Павловск виртуальный. В публикациях участники конкурса должны были раскрыть достижения и проблемы города, познакомить читателя с уникальными жителями, рассказать об удивительных исторических местах Павловска.

— Мы с однокурсником ездили узнавать, что такое ТОС села Михайловка. Там чисто, выкрашены бордюры и новая изгородь, про которую председатель активистов рассказал нам три раза. Мне запомнилась бабушка, которая ругалась на украинском языке и комары, — рассказал студент из Ростова-на-Дону Алексей Санин.

В завершении конкурса для участников проекта провели путешествие по реке Дон.

В состав жюри конкурса под председательством лауреата премии Союза журналистов России, обладателя профессиональной награды «Золотое перо России» и обозревателя «Новой газеты» Павла Гутионтова вошли известные журналисты России. Они провели для участников финала мастер-классы.

— Цель проекта — испытать журналистов в реалиях современной российской жизни. Мы зовем будущих журналистов в жизнь, далекую от столичной суеты. Павловск, по нашему мнению, для этого подошел как нельзя лучше, — рассказал Андрей Золотухин.

В конкурсе поучаствовали более 50 студентов факультетов журналистики из Воронежа, Ростова, Перми, Саратова, Санкт-Петербурга и Москвы.

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