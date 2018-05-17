В Воронежском зоопарке поселился сервал

— На нас вышли с предложением подарить сервала, и мы согласились. Лица, подарившие животное, сказали, что провели мониторинг зоопарков, они хотели подарить сервала именно тому учреждению, где еще нет такого животного. Такие предложения для нашего зоопарка не редкость. Недавно нам предложили подарить гималайского медвежонка, но мы были вынуждены отказаться: у нас для него нет подходящих условий для его содержания, — рассказал директор воронежского зоопарка Андрей Шестопалов. — Сервалы — теплолюбивые животные, поэтому мы поместили его в вольер в зале млекопитающих и рептилий. Будем наблюдать за ним, возможно, переведем в уличные вольеры.