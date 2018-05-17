Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
В Сети считают, что сын Пугачевой и Галкина похож на Киркорова
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида?
Назван лучший игрок финала Лиги Европы
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10Столкновения на границе сектора Газа
15:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском зоопарке поселился сервал

Хищника подарил меценат из Москвы.

Источник: департамент природных ресурсов и экологии Воронежс

Новый питомец появился в Воронежском зоопарке, сообщили сотрудники областного департамента природных ресурсов и экологии корреспонденту РИА «Воронеж» в четверг, 17 мая. Самца сервала (хищное млекопитающее семейства кошачьих) подарил зоопарку меценат из Москвы.

— На нас вышли с предложением подарить сервала, и мы согласились. Лица, подарившие животное, сказали, что провели мониторинг зоопарков, они хотели подарить сервала именно тому учреждению, где еще нет такого животного. Такие предложения для нашего зоопарка не редкость. Недавно нам предложили подарить гималайского медвежонка, но мы были вынуждены отказаться: у нас для него нет подходящих условий для его содержания, — рассказал директор воронежского зоопарка Андрей Шестопалов. — Сервалы — теплолюбивые животные, поэтому мы поместили его в вольер в зале млекопитающих и рептилий. Будем наблюдать за ним, возможно, переведем в уличные вольеры.

Новому обитателю зоопарка 2,5 года. Новичок провел несколько недель на карантине в недоступном для посторонних глаз помещении. Адаптация на новом месте прошла хорошо. Специалисты зоопарка отметили, что характер у сервала своенравный и довольно капризный.

Родина сервалов — Африка. По сравнению с другими кошачьими, у них самые высокие лапы и большие уши относительно размеров тела. Сервалы довольно легко приручаются и могут содержаться в неволе как домашние животные.

Все новости региона
Чиновники назвали дату начала работы платных парковок в Воронеже
Песков назвал безумием призыв в СМИ США взорвать Крымский мост
Госдеп США: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс
Экс-замминистра культуры заподозрили в хищении 450 млн рублей
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Эксперты составили рейтинг самых дешевых морских курортов
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида? В плей-офф сборная Канады преобразится. Добавит ли наша команда?
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Долина с внучкой, Чехова и другие на вручении премии «Дай пять!» Дети и подростки выбрали любимых звезд в рамках национальной телевизионной премии канала СТС
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь