В Воронежском зоопарке поселился сервал
Хищника подарил меценат из Москвы.
Хищника подарил меценат из Москвы.
Новый питомец появился в Воронежском зоопарке, сообщили сотрудники областного департамента природных ресурсов и экологии корреспонденту РИА «Воронеж» в четверг, 17 мая. Самца сервала (хищное млекопитающее семейства кошачьих) подарил зоопарку меценат из Москвы.
— На нас вышли с предложением подарить сервала, и мы согласились. Лица, подарившие животное, сказали, что провели мониторинг зоопарков, они хотели подарить сервала именно тому учреждению, где еще нет такого животного. Такие предложения для нашего зоопарка не редкость. Недавно нам предложили подарить гималайского медвежонка, но мы были вынуждены отказаться: у нас для него нет подходящих условий для его содержания, — рассказал директор воронежского зоопарка Андрей Шестопалов. — Сервалы — теплолюбивые животные, поэтому мы поместили его в вольер в зале млекопитающих и рептилий. Будем наблюдать за ним, возможно, переведем в уличные вольеры.
Новому обитателю зоопарка 2,5 года. Новичок провел несколько недель на карантине в недоступном для посторонних глаз помещении. Адаптация на новом месте прошла хорошо. Специалисты зоопарка отметили, что характер у сервала своенравный и довольно капризный.
Родина сервалов — Африка. По сравнению с другими кошачьими, у них самые высокие лапы и большие уши относительно размеров тела. Сервалы довольно легко приручаются и могут содержаться в неволе как домашние животные.