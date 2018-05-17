Новые штрафы для водителей в Молдове: за что еще будут наказывать
КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Водителям грозят штрафы за использование телефона во время управления автомобилем. В парламенте Молдовы уже зарегистрирован соответствующий законопроект.
КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Водителям грозят штрафы за использование телефона во время управления автомобилем. В парламенте Молдовы уже зарегистрирован соответствующий законопроект.
В частности, депутаты хотят запретить телефонные переговоры, чтение и написание текстов, навигацию по
Авторы инициативы — депутаты парламентской группы
Парламентарии предлагают изменить и дополнить Закон о безопасности дорожного движения и Кодекс о правонарушениях. Таким образом, в законе собираются прописать, что водителям автомобилей, мотоциклов и мопедов запрещено во время езды «осуществлять действия, которые отвлекают внимание от вождения, а именно использовать мобильные телефоны и/или схожих устройств, исключая звонки по средством беспроводных интегрированных в транспортное средство систем, позволяющих вести переговоры без использования рук». В законе также отметят, что разрешается использовать «мобильник» или схожие устройства в целях навигации (GPS) или звонить в аварийные службы в условиях ЧП.
Депутаты предложили, чтобы эти же положения распространялись на «велосипедистов, водителей гужевых транспортных средств и пешеходов с ручными тележками». Таким образом, штрафы за нарушение ПДД будут распространятся на всех перечисленных участников дорожного движения.
Так, Кодекс о правонарушениях дополнят новой статьей 241 (2) «Нарушение водителями транспортных средств норм предусмотрительного движения», предусматривающую штраф от 600 до тысячи 200 леев с начислением трех штрафных очков, а при повторном нарушении — от двух тысяч до трех тысяч леев.
А статью 245-ю «Нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения» намереваются дополнить двумя частями.
На данный момент водителей штрафуют, только когда они разговаривают по телефону во время управления машины.