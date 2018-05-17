Новые штрафы для водителей в Молдове: за что еще будут наказывать

Источник: Sputnik.md

В частности, депутаты хотят запретить телефонные переговоры, чтение и написание текстов, навигацию по web-платформам, использование мобильных аппликаций, фото и видеокамер за рулем.

Авторы инициативы — депутаты парламентской группы Народно-европейской партии полагают, что из-за невнимания риск попасть в ДТП, которому подвергаются водители, использующие во время движения мобильный телефон или другие подобные устройства, повышается в четыре раза.

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Парламентарии предлагают изменить и дополнить Закон о безопасности дорожного движения и Кодекс о правонарушениях. Таким образом, в законе собираются прописать, что водителям автомобилей, мотоциклов и мопедов запрещено во время езды «осуществлять действия, которые отвлекают внимание от вождения, а именно использовать мобильные телефоны и/или схожих устройств, исключая звонки по средством беспроводных интегрированных в транспортное средство систем, позволяющих вести переговоры без использования рук». В законе также отметят, что разрешается использовать «мобильник» или схожие устройства в целях навигации (GPS) или звонить в аварийные службы в условиях ЧП.

Депутаты предложили, чтобы эти же положения распространялись на «велосипедистов, водителей гужевых транспортных средств и пешеходов с ручными тележками». Таким образом, штрафы за нарушение ПДД будут распространятся на всех перечисленных участников дорожного движения.

Так, Кодекс о правонарушениях дополнят новой статьей 241 (2) «Нарушение водителями транспортных средств норм предусмотрительного движения», предусматривающую штраф от 600 до тысячи 200 леев с начислением трех штрафных очков, а при повторном нарушении — от двух тысяч до трех тысяч леев.

А статью 245-ю «Нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения» намереваются дополнить двумя частями.

Во-первых, «за передвижение по дорогам мотоциклистов, водителей мопедов, велосипедистов и извозчиков при осуществлении действий, отвлекающих внимание, проявляющихся в том числе с использованием мобильных телефонов и/или схожих устройств влечет наложение штрафа от 3 до 6 условных единиц» (150−300 леев). При повторном нарушении наказание возрастает до 450−600 леев.