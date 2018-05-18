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16:28 (мск), источник: РИА Новости

Депутат предложил маркировать фастфуд по аналогии с табачными изделиями

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил в адрес Минздрава и Роспотребнадзора предложения снабдить упаковки фастфуда предупреждениями о вреде этой еды по аналогии с маркировкой табачных изделий, сообщает в четверг пресс-служба парламентария. «Рекламные материалы и упаковка фастфуда должны содержать предупреждение о вреде продуктов с высоким содержанием трансжиров, сахара и соли.

«Рекламные материалы и упаковка фастфуда должны содержать предупреждение о вреде продуктов с высоким содержанием трансжиров, сахара и соли. Как и в случае с сигаретами, предупреждение о вреде указанных продуктов должны содержать не менее 50% от площади упаковки (в том числе бумажных пакетов, используемых в сетях быстрого питания). Предупредительной надписи на рекламных материалах должно быть отведено не менее 10% от рекламной площади», — говорится в сообщении.

По мнению Цивилева, это позволит обеспечить потребителей достоверной информацией о свойствах фастфуда, а также снизить заболеваемость ожирением и другими заболеваниями.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала РИА Новости, что реализация проекта «Светофор» по трехцветной маркировке продуктов питания, которая будет делить их на три группы по полезным свойствам, начнётся в России в начале лета. Проект «Светофор» предполагает цветовую индикацию продуктов питания с указанием содержания в них соли, сахара, жирных кислот.

Для производителей пищевой продукции по поручению Роспотребнадзора разработаны методические рекомендации по добровольной цветовой индикации продуктов, которая позволит потребителю сделать осознанный выбор.

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