Депутат предложил маркировать фастфуд по аналогии с табачными изделиями

«Рекламные материалы и упаковка фастфуда должны содержать предупреждение о вреде продуктов с высоким содержанием трансжиров, сахара и соли. Как и в случае с сигаретами, предупреждение о вреде указанных продуктов должны содержать не менее 50% от площади упаковки (в том числе бумажных пакетов, используемых в сетях быстрого питания). Предупредительной надписи на рекламных материалах должно быть отведено не менее 10% от рекламной площади», — говорится в сообщении.

По мнению Цивилева, это позволит обеспечить потребителей достоверной информацией о свойствах фастфуда, а также снизить заболеваемость ожирением и другими заболеваниями.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала РИА Новости, что реализация проекта «Светофор» по трехцветной маркировке продуктов питания, которая будет делить их на три группы по полезным свойствам, начнётся в России в начале лета. Проект «Светофор» предполагает цветовую индикацию продуктов питания с указанием содержания в них соли, сахара, жирных кислот.