Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Viber
Пользователи жалуются на проблемы с подключением к мессенджеру, отправкой сообщений и определением статуса «в сети».
Пользователи жалуются на проблемы с подключением к мессенджеру, отправкой сообщений и определением статуса «в сети».
ТАСС, 17 мая. Проблемы в работе мессенджера Viber наблюдаются у пользователей по всему миру в четверг, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных
Сбой произошел около 14:00 мск. Больше всего с проблемами сталкиваются российские пользователи, в том числе в Москве, Тюмени, Перми, Чебоксарах, Самаре и других городах. О сбоях также активно сообщают жители Белоруссии, Украины, Италии, Сербии, Великобритании, Турции и других стран.
Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (64%), отправкой сообщений (28%) и определением статуса «в сети» (7%).