Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Viber

ТАСС, 17 мая. Проблемы в работе мессенджера Viber наблюдаются у пользователей по всему миру в четверг, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел около 14:00 мск. Больше всего с проблемами сталкиваются российские пользователи, в том числе в Москве, Тюмени, Перми, Чебоксарах, Самаре и других городах. О сбоях также активно сообщают жители Белоруссии, Украины, Италии, Сербии, Великобритании, Турции и других стран.