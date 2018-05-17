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15:22 (мск), источник: ТАСС

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Viber

Пользователи жалуются на проблемы с подключением к мессенджеру, отправкой сообщений и определением статуса «в сети».

ТАСС, 17 мая. Проблемы в работе мессенджера Viber наблюдаются у пользователей по всему миру в четверг, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел около 14:00 мск. Больше всего с проблемами сталкиваются российские пользователи, в том числе в Москве, Тюмени, Перми, Чебоксарах, Самаре и других городах. О сбоях также активно сообщают жители Белоруссии, Украины, Италии, Сербии, Великобритании, Турции и других стран.

Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (64%), отправкой сообщений (28%) и определением статуса «в сети» (7%).

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