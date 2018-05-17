В Британии ни одна книга премии за самый смешной роман не рассмешила жюри
Премию за лучшее юмористическое произведение решили не вручать.
Премию за лучшее юмористическое произведение решили не вручать.
Курьезом закончилась литературная премия Bollinger Everyman Wodehouse Prize в Великобритании. В этом году жюри принципиально отказалось вручать главный приз (шампанское и свинью редкой породы). А все
Один из судей Дэвид Кэмпбелл рассказал журналистам, что на конкурсе в этом году было много интересных и остроумных произведений, но ни одно из них не заставило жюри рассмеяться.
Конкурс, названный в честь британского писателя, драматурга и комедиографа Пелама Гренвилла Вудхауса, проводится с 2000 года.