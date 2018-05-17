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15:20 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Британии ни одна книга премии за самый смешной роман не рассмешила жюри

Премию за лучшее юмористическое произведение решили не вручать.

Курьезом закончилась литературная премия Bollinger Everyman Wodehouse Prize в Великобритании. В этом году жюри принципиально отказалось вручать главный приз (шампанское и свинью редкой породы). А все из-за того, что ни один роман не сумел впечатлить и развеселить критиков.

Один из судей Дэвид Кэмпбелл рассказал журналистам, что на конкурсе в этом году было много интересных и остроумных произведений, но ни одно из них не заставило жюри рассмеяться.

Чтобы сохранить высокие стандарты премии, было решено вовсе отказаться от выбора победителя и подождать до следующего года.
Во время загрузки произошла ошибка.Прошлогодний победитель, писательница Хелен Филдинг, с традиционным главным призом

Конкурс, названный в честь британского писателя, драматурга и комедиографа Пелама Гренвилла Вудхауса, проводится с 2000 года.

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