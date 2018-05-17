С воскресенья маршрутки Кудрово станут принимать «Подорожник»

Источник: Комсомольская правда

Испорченные нервы, выгнанные пассажиры, потерянное время — все это для пассажиров маршруток Кудрово скоро будет в прошлом: с воскресенья, 20 мая, на самых востребованных маршрутах деревни-пригорода, № 596А и № 692, начнут принимать «Подорожник».

Пока в микрорайон Ленобласти, который расположен от станции метро «Улица Дыбенко» всего в двух-трех километрах и где живут уже более шестидесяти тысяч человек, ходят лишь коммерческие автобусы. Микроавтобусы и «пазики» плотно заполнены людьми даже в хорошую погоду.

Так как маршруты соединяют Петербург и Ленобласть, карточки в них не принимают. Более того, тех пассажиров, которые настойчиво пытались расплатиться БСК, не раз выпроваживали. Причем сделать это водителям помогают другие пассажиры: стоимость проезда — одна из самых низких в Петербурге, всего 30 рублей, а для пенсионеров, детей и студентов и того меньше, так что «нечего выпендриваться!».

Чтобы решить проблему, пришлось заключить четырехстороннее соглашение между Ленобластью, Петербургом, «Организатором перевозок» и «Питеравто». Расплатиться карточкой можно будет уже в это воскресенье, а сейчас систему тестируют сами рабочие, которые несколько раз в день прикладывают к валидаторам служебные карточки.

— Стационарных валидаторов не будет, но ручные уже есть в каждом автобусе эти двух маршрутов, — рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь «Организатора перевозок» Роман Агапитов. — Водитель, как и прежде, будет принимать оплату на входе. На всем подвижном составе появятся информационные стикеры.

Задействуют ли в маршрутках кондукторов, которых уже видели на маршруте № 596, пока неизвестно. В любом случае, собирать оплату им придется на входе, ведь в салоне попросту не протолкнуться.

— Со всеми водителями провели инструктаж, показали, как пользоваться валидаторами, — добавляет Агапитов. — Так что проблем возникнуть не должно.

Тем временем в правительстве Ленобласти заговорили о превращении кудровских маршруток в государственные автобусы. С марта на маршруте № 596 появились пять «Лиазов». Неужто готовятся?

— Решение в стадии проработки, — пояснил «Комсомолке» пресс-секретарь Губернатора и Правительства Ленобласти Филипп Мораев. — Пилотный проект по социальным маршрутам будем реализовывать во Всеволожском районе.