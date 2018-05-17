В Самаре 17 мая откроют рабочее движение через путепровод по ул. Полтавской

Источник: Reuters

В четверг, 17 мая, в 20:00 будет открыто рабочее движение по всей ширине через путепровод по улице Полтавской, расположенный на Красноглинском шоссе в районе предприятия «Пепси-Кола» сообщает правительство Самарской области.

Временные дорожные знаки, запрещающие движение, будут демонтированы подрядной организацией.

Путепровод является одним из этапов ремонта Красноглинского шоссе, который осуществляется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». На путепроводе проведена замена конструкций пролетного строения, расширен габарит проезжей части с трех до четырех полос движения, уложено новое асфальтобетонное покрытие, заменены водоотводные лотки.