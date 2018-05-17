Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Лариса Долина появилась на публике в странном наряде
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
СМИ: Виталина разрыдалась, увидев измождённого Джигарханяна
СМИ: Антон Макарский пытался уйти из семьи
К ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам
Старшая дочь Меладзе показала стройную фигуру в купальнике
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
16:43 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре 17 мая откроют рабочее движение через путепровод по ул. Полтавской

Сдать путепровод в эксплуатацию планируется в августе, после обустройства тротуаров, лестниц, ограждений.

Источник: Reuters

В четверг, 17 мая, в 20:00 будет открыто рабочее движение по всей ширине через путепровод по улице Полтавской, расположенный на Красноглинском шоссе в районе предприятия «Пепси-Кола» сообщает правительство Самарской области.

Временные дорожные знаки, запрещающие движение, будут демонтированы подрядной организацией.

Путепровод является одним из этапов ремонта Красноглинского шоссе, который осуществляется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». На путепроводе проведена замена конструкций пролетного строения, расширен габарит проезжей части с трех до четырех полос движения, уложено новое асфальтобетонное покрытие, заменены водоотводные лотки.

Сдать путепровод в эксплуатацию планируется в августе этого года. К этому моменту на объекте будут устроены тротуары, оборудованные лестничными спусками, установлено барьерное и перильное ограждение, нанесена разметка.

Все новости региона
Конец войны представляли другим. Как газеты 40-х рассказывали историю ВОВ
Песков назвал безумием призыв в СМИ США взорвать Крымский мост
Госдеп США: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Матвиенко призвала чиновников отложить отпуск ради указа Путина
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Россиян переведут на «умные» счетчики
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида? В плей-офф сборная Канады преобразится. Добавит ли наша команда?
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь