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18:01 (мск), источник: Известия

Отец Меган Маркл не приедет на королевскую свадьбу

Папа американской актрисы и фотомодели Меган Маркл, избранницы принца Гарри, не примет участие в свадебной церемонии дочери, которая состоится в субботу.

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Такую информацию распространил Кенсингтонский дворец на своей странице в Twitter, ссылаясь на заявление будущей супруги.

Как сообщила сама Меган, данное решение было принято в связи с заботой о здоровье отца.

К сожалению, мой отец не будет присутствовать на свадьбе. Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто направил великодушные послания с поддержкой. Пожалуйста, знайте, с каким нетерпением Гарри и я ожидаем возможность разделить вместе с вами радость по случаю нашего особого дня в субботу.
Меган Маркл
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Шесть дней назад Томас Маркл попал в больницу с сердечным приступом, позднее он выписался из медицинского учреждения специально, чтобы полететь на бракосочетание дочери. Предполагалось, что именно он должен повести ее к алтарю. Но позднее вокруг Томаса Маркла разразился скандал. Некоторые СМИ распространили информацию о том, что отец избранницы принца Гарри позволил фотографам сделать несколько своих снимков за определенную плату, на которых запечатлен процесс его подготовки к свадьбе. В результате ему пришлось оправдываться перед журналистами — Томас сообщил, что разрешил сфотографировать его не из-за денег, а чтобы исправить впечатление о себе.

Ранее папарацци не раз фотографировали Томаса Маркла в неприглядном виде, когда мужчина выглядел неухоженным или покупал пиво. Маркл говорил, что вообще не употребляет спиртное, а пиво покупал не себе. По словам Томаса, журналисты не раз предлагали ему дать интервью за деньги, однако от всегда отвечал отказом.

15 мая принц Гарри и Меган Маркл распространили сообщение, в котором попросили с пониманием отнестись к отцу невесты, заявив, что мужчина оказался в непростой ситуации.

Церемония бракосочетания Меган и Гарри состоится 19 мая.

17 мая стало известно, как принц и его невеста проведут ночь перед свадьбой.

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Свадьба Меган Маркл и принца Гарри в вопросах и ответах19 мая весь мир будет наблюдать, как британский принц женится на американской актрисе
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