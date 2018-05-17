Жителей Ростова-на-Дону зовут на общегородской субботник
Стать участниками общегородского субботника приглашают ростовчан власти донской столицы.
Стать участниками общегородского субботника приглашают ростовчан власти донской столицы.
Согласно информации из официальных источников, цель субботника, который состоится 19 мая, навести порядок в городе в преддверии игр чемпионата мира по футболу.
Запланировано свыше 30 видов работ, в том числе уборка мусора, ликвидация свалочных очагов, ремонт и мойка цоколей, ограждений мостов, очистка фасадов зданий и столбов от объявлений, обрезка деревьев.
Предполагается провести санитарную очистку пустырей, а также территорий водоохранных и прибрежных зон.
Наиболее массовые мероприятия в рамках субботника предусмотрены на Зеленом острове, территории Центра безнадзорных животных, улице Зоологической и в балке Рябинина.