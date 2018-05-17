Жителей Ростова-на-Дону зовут на общегородской субботник

Согласно информации из официальных источников, цель субботника, который состоится 19 мая, навести порядок в городе в преддверии игр чемпионата мира по футболу.

Запланировано свыше 30 видов работ, в том числе уборка мусора, ликвидация свалочных очагов, ремонт и мойка цоколей, ограждений мостов, очистка фасадов зданий и столбов от объявлений, обрезка деревьев.

Предполагается провести санитарную очистку пустырей, а также территорий водоохранных и прибрежных зон.