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16:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Жителей Ростова-на-Дону зовут на общегородской субботник

Стать участниками общегородского субботника приглашают ростовчан власти донской столицы.

Согласно информации из официальных источников, цель субботника, который состоится 19 мая, навести порядок в городе в преддверии игр чемпионата мира по футболу.

Запланировано свыше 30 видов работ, в том числе уборка мусора, ликвидация свалочных очагов, ремонт и мойка цоколей, ограждений мостов, очистка фасадов зданий и столбов от объявлений, обрезка деревьев.

Предполагается провести санитарную очистку пустырей, а также территорий водоохранных и прибрежных зон.

Наиболее массовые мероприятия в рамках субботника предусмотрены на Зеленом острове, территории Центра безнадзорных животных, улице Зоологической и в балке Рябинина.

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