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16:34 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде установят около 600 дорожных знаков нового образца

В Калининграде установят около 600 знаков нового образца — они будут меньше чем те, что используются сейчас.

«На наших улицах есть две проблемы: знаков зачастую слишком много, размеры знаков слишком большие. Конечно, это касается в основном центров российских городов, которые благоустраивают свои общественные пространства. Обратная ситуация на автомагистралях, их эти изменения не коснутся», — говорят в мэрии.

Некоторые знаки решено совместить. Например, размещая дополнительные таблички «платная парковка и инвалид» в полотне самих знаков. Это сократило расходы на их эксплуатацию и обслуживание.

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