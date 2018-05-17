В Калининграде установят около 600 дорожных знаков нового образца

«На наших улицах есть две проблемы: знаков зачастую слишком много, размеры знаков слишком большие. Конечно, это касается в основном центров российских городов, которые благоустраивают свои общественные пространства. Обратная ситуация на автомагистралях, их эти изменения не коснутся», — говорят в мэрии.