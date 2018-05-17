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16:53 (мск), источник: Volga News

В Самаре начали готовить пляжи к летнему сезону

В Самаре началась подготовка пляжей к летнему сезону. В этом году на оборудование и содержание городских пляжей бюджетом города предусмотрено 35,3 млн. руб. Муниципальный контракт на выполнение работ по результатам электронного аукциона заключили на прошлой неделе с ООО «Чистый город».

Источник: AP 2018

Территории всех пляжей очистили от послепаводкового мусора. Заключен договор на поставку 15,3 тыс. тонн речного песка. Работы по планировке начнутся при снижении уровня воды до отметки в 29 м, по согласованию со Средневолжским Территориальным управлением Росрыболовства, которое дает оценку воздействия этой деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания.

На территории пляжей в этом сезоне установят 1393 единицы пляжного оборудования, что на 103 единицы больше, чем в 2017 году. Подрядной организацией взамен пришедшего в негодность оборудования приобретено новое — всего порядка 200 единиц: скамейки-диванчики и теневые скамейки, качели-качалки, тенты для грибков и скамеек, детские игровые комплексы, стойки, буйки, бачки для мусора. Уже изготавливаются и 43 новых информационных щита, с дублированием информации на русском и английском языках.

Кроме того, уже заключены договоры на выполнение водолазного обследования акватории, дератизационной обработки (ее проведение запланировано в период с 20 мая по 5 июня), на подтверждение качества воды.

В границах Самары расположено восемь пляжей протяженностью почти 4 км и площадью 170,3 тысяч кв. м: на первой очереди набережной (от ул. Ленинградская до ул. Вилоновская); на второй очереди набережной (от ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайская — до правой границы пляжа ООО «Кинап-Аква»); на четвертой очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага); в районе Загородного парка; под спуском по ул. Советской Армии; в районе Барбошиной поляны; в районе СФГУП «Санаторий Можайский»; пляж Красноглинского района.

В этом году будут работать уже два специализированных пляжа, которые оборудуют всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха маломобильных граждан. Один доступный пляж расположится, как и прежде, в районе Некрасовского спуска. Второй будет оборудован в районе спуска по ул. Маяковского.

Условиями муниципального контракта с ООО «Чисты город» предусмотрены также:

уборка прибрежной полосы, ежедневная двухразовая уборка территории пляжей с вывозом мусора;.

водолазное обследование акватории пляжей с проведением промера глубин и определение оптимальных зон для размещения мест купания для детей и граждан, не умеющих плавать;.

регулярная очистка дна пляжей от посторонних предметов (бутылок, банок, крупных камней, мусора и т. п.), определение крупных затонувших предметов и их подъем;.

устройство мест купания для детей и граждан, не умеющих плавать, с глубиной 1,2 м (с ограждением зоны купания как на воде, так и на песке);.

установка стоек с навесным спасательным оборудованием;.

отбор проб воды для получения санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора о соответствии санитарным правилам зон рекреации водных объектов.

Подтверждение качества воды по микробиологическим показателям будет проводиться еженедельно, по паразитологическим и санитарно-гигиеническим показателям — один раз в месяц.

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