Спуск на воду катера «Георгий Зима» состоялся в Бору Нижегородской области

Судно станет первым в линейке гидрографических судов нового поколения. На нем установлено дорогостоящее оборудование, предназначенное для высокоточной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров. Помимо этого катер будет снимать рельеф однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров.