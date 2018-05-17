Спуск на воду катера «Георгий Зима» состоялся в Бору Нижегородской области

Судно станет первым в линейке гидрографических судов нового поколения. На нем установлено дорогостоящее оборудование, предназначенное для высокоточной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров. Помимо этого катер будет снимать рельеф однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров.
На церемонии спуска на воду присутствовали внуки и правнуки Георгия Зимы — капитана I ранга, начальника гидрографического отдела Краснознамённого Балтийского флота, участника Великой Отечественной Войны, награжденного 7 орденами и 12 медалями.