Власти Ростова обещают ускорить выплату компенсации погорельцам
В администрации города состоялось большое совещание, которое было посвящено выплатам компенсаций жителям донской столицы, чьи дома сгорели 21 августа во время крупного пожара.
В администрации города состоялось большое совещание, которое было посвящено выплатам компенсаций жителям донской столицы, чьи дома сгорели 21 августа во время крупного пожара.
Как оказалось, рассмотрены заявления 427 человек (197 семей), из них: приобрели жилые помещения 243 ростовчанина, находятся в стадии подбора жилья и оформления документов
— Анализ представленных на оплату договоров
Ожидается поступление заявлений от 57 человек, если они через суд докажут право проживания в сгоревших домах, гражданство России и так далее. Работу по рассмотрению документов обещают ускорить, чтобы завершить до 21 августа нынешнего года.
Напомним,