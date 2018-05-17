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17:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Ростова обещают ускорить выплату компенсации погорельцам

В администрации города состоялось большое совещание, которое было посвящено выплатам компенсаций жителям донской столицы, чьи дома сгорели 21 августа во время крупного пожара.

Источник: Комсомольская правда

Как оказалось, рассмотрены заявления 427 человек (197 семей), из них: приобрели жилые помещения 243 ростовчанина, находятся в стадии подбора жилья и оформления документов купли-продажи 124 собственника.

— Анализ представленных на оплату договоров купли-продажи показывает, что гражданами приобретаются как квартиры, так и индивидуальные жилые дома в различных районах города, в том числе Пролетарском, Железнодорожном, Ленинском районах, — говорится в сообщении администрации города.

Ожидается поступление заявлений от 57 человек, если они через суд докажут право проживания в сгоревших домах, гражданство России и так далее. Работу по рассмотрению документов обещают ускорить, чтобы завершить до 21 августа нынешнего года.

Напомним, из-за крупного пожара 692 человека остались без крыши над головой. Признаны непригодными для жилья 133 дома, а также 39 квартир. Полиция продолжает расследование причины происшествия.

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