Власти Ростова обещают ускорить выплату компенсации погорельцам

Источник: Комсомольская правда

Как оказалось, рассмотрены заявления 427 человек (197 семей), из них: приобрели жилые помещения 243 ростовчанина, находятся в стадии подбора жилья и оформления документов купли-продажи 124 собственника.

— Анализ представленных на оплату договоров купли-продажи показывает, что гражданами приобретаются как квартиры, так и индивидуальные жилые дома в различных районах города, в том числе Пролетарском, Железнодорожном, Ленинском районах, — говорится в сообщении администрации города.

Ожидается поступление заявлений от 57 человек, если они через суд докажут право проживания в сгоревших домах, гражданство России и так далее. Работу по рассмотрению документов обещают ускорить, чтобы завершить до 21 августа нынешнего года.