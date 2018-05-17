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16:45 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Из Петербурга в аэропорт Лаппеэнранты начнут ходить автобусы

Рейсы будут осуществляться на постоянной основе.

Автобусный маршрут свяжет Петербург с аэропортом финского города Лаппеэнранта, передает MR7.ru.

Рейсы из Северной столицы в Финляндию будут осуществляться на регулярной основе. Автобусы будут прибывать с таким расчетом по времени, чтобы пассажиры могли спокойно зарегистрироваться и пройти на посадку.

Перевозки будут сезонными и продолжатся до октября.

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