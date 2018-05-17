Из Петербурга в аэропорт Лаппеэнранты начнут ходить автобусы
Рейсы будут осуществляться на постоянной основе.
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Рейсы будут осуществляться на постоянной основе.
Автобусный маршрут свяжет Петербург с аэропортом финского города Лаппеэнранта, передает MR7.ru.
Рейсы из Северной столицы в Финляндию будут осуществляться на регулярной основе. Автобусы будут прибывать с таким расчетом по времени, чтобы пассажиры могли спокойно зарегистрироваться и пройти на посадку.
Перевозки будут сезонными и продолжатся до октября.