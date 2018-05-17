Врачи, дворники и правоохранители: кого ищут на ярмарке вакансий в Крыму

Самые большие зарплаты предлагают машинистам экскаватора, крана и бульдозера — от 30 до 50 тыс рублей. Самая низкая оплата труда у уборщиков, виноградарей и грузчиков, начальный оклад которых варьируется от 10 до 15 тыс рублей.
«60% вакансий из числа тех, которые сейчас есть, — это рабочие специальности: строительные и инженерные. За последние 20 лет мы, отчасти, утеряли подготовку этих специалистов, а сейчас с развитием строительной отрасли и промышленности в Крыму, потребность в этих ресурсах высока. Мы будет делать все возможное, чтобы наши средние специальные учреждения и вузы выпускали специалистов этих профессий как можно больше»
Алла Пашкуновавице-премьер РК
Судя по скучающим сотрудникам коммунальных предприятий, которые предлагают работу дворников, маляров и штукатуров, соискатели совсем не интересуются рабочими специальностями, зато на административные должности очередь большая.
МУП «Железнодорожный Жилсервис» ищет электромонтера, согласного на зарплату в 18 тыс рублей. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Симферополе ищет врачей. Например, логопеду предлагается оклад в размере от 22 до 23 тыс рублей, а врачу-неврологу и психиатру — от 22 до 25 тыс рублей. Однако врачей, ищущих работу за 25 тыс рублей, как и профессиональных маляров, на ярмарке почти нет.
Управление магистральных газопроводов «Черноморнефтегаза» ищет слесарей-ремонтников, трубопроводчиков, машинистов в Симферополе, Джанкое и Феодосии с заработной платой от 15 тыс рублей.
В МВД Крыма предлагают работу на должности полицейского, оперуполномоченного, участкового, следователя, дознавателя. Острая нехватка правоохранителей отмечается в Симферополе и Ялте, где готовы брать на работу желающих без опыта работы. Во время испытательного срока в ведомстве обещают «в пределах 20 тыс рублей», после — до 30 тыс рублей.
Одна из крымских меховых фабрик ищет швей, закройщиков и портных, предлагая соискателям зарплату 25 тыс рублей. Один из банков Крыма нуждается в администраторах зала, предлагая оклад 21,3 тыс рублей. В «Почте Крыма» не хватает почтальонов, сортировщиков и сантехников в Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском районах. Будущим почтальонам на предприятии обещают 13 тыс рублей в месяц и премии.
Представители турбизнеса набирают горничных, уборщиц, рабочих, мойщиков посуды, грузчиков. В среднем, обещают оклад от 18 тыс рублей, но зато с бесплатным проживанием в общежитии.
«Я ищу работу для своей дочки. Ей 36 лет и сейчас она работает за 12 тыс рублей, но ищет более достойную работу. Смотрю ей вакансии в сфере обслуживания. Предлагают очень маленькую зарплату — 15−18 тыс рублей. А хочется хотя бы тысяч 30. Считаю, что такие ярмарки очень нужны в Крыму», — поделилась впечатлениями пенсионерка Галина Петруненко.