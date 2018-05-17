«Единую карту петербуржца» начнут выпускать в октябре 2018 года

Банк «Санкт-Петербург» начнет выпуск «Единой карты петербуржца» не позднее октября 2018 года. Об этом ИА REGNUM в четверг, 17 мая, сообщили в пресс-службе банка.

16 мая представители банка и городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию подписали соглашение о выпуске карты на базе платежной системы «Мир».

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ и правительство Санкт-Петербурга подписали меморандум о создании «Единой карты петербуржца» в июне 2017 года. Любой горожанин сможет получить ее бесплатно.

На карте будут размещаться электронная подпись гражданина и его персональные данные (фамилия, имя и отчество, фотография, дата рождения, номер СНИЛС, данные паспорта и полиса медицинского страхования). Обладателю карты будут доступны платежное и скидочное приложения, также на карту можно будет записать любой вид проездного документа.