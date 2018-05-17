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16:35 (мск), источник: 36on.ru

В воронежском ЖК ввели вход на детскую площадку по пропускам

В воронежском ЖК «Лазурный» на улице Артамонова жители оказались удивлены объявлением, которое разместила управляющая компания — для того, чтобы посещать бесплатную детскую площадку они обязаны предоставить документы, подтверждающие, что они являются жильцами этого жилого комплекса.

Пост с объявлением был опубликован в одной из воронежских групп в социальной сети ВКонтакте и собрал множество комментариев. Впрочем, мнение участников обсуждения по традиции разделилось.

Так, по словам одной из девушек, которая живет в этом ЖК, площадка, о которой идет речь в объявлении, действительно закрытая и ее посещение возможно только при наличии прописки в этом жилом комплексе. Однако, это не просто площадка, а территория, на которой родители могут оставить ребенка под присмотром людей, ответственных за его безопасность и отойти на некоторое время по своим делам. Кроме того, для детей, посещающих эту площадку, предусмотрены различные развлекательные и познавательные мероприятия. Девушка подчеркнула, что на территории ЖК есть много обычных площадок, играть на которых дети могут без предоставления каких-либо документов.

Многие пользователи поддержали автора этого комментария. Но некоторые высказали мнение о том, что разделять детей на «своих» и «чужих» в зависимости от того, где они прописаны, не правильно.

Кроме того, у многих участников обсуждения вызвала вопросы квалификация тех людей, которые, якобы, будут присматривать за детьми — действительно ли с ними можно будет оставить ребенка, не опасаясь за его жизнь и здоровье.

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