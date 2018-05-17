Пентхаус для белых медведей строят в зоопарке «Лимпопо»

Совсем скоро в нижегородском зоопарке «Лимпопо» грядет пополнение — среди его обитателей появятся настоящие белые медведи. Сейчас для них на территории комплекса строится настоящий пентхаус площадью 1200 квадратных метров.

— Это даже не вольер, а вольерный комплекс, — рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде директор зоопарка «Лимпопо» Владимр Герасичкин. — Здесь для медведей будет оборудован огромный бассейн, где они летом смогут купаться. А поблизости будет построено отдельное здание, где будет располагаться специальная берлога и клетка, где медведи будут кушать. Рядом будут фильтры для подготовки воды и теплопункт, обогревающий здание.

Ну, а чтобы создать для белого медведя максимально комфортные условия, на территори комплекса установят льдогенератор, который ежедневно будет вырабатывать порядка трех кубов льда для охлаждения. А посреди огромного искусственного водоема проектировщики задумали создать целый остров, куда косолапые смогут выбираться отдохнуть. Большего наслаждения, чем понежиться на такой льдине, для мишки нет. Разумеется, оборудование такого вольера влетит в изрядную копеечку. Только вдумайтесь, вклейка одного бронированного стекла будет стоить 1,2 миллиона рублей. А таких стекол там будет пять!

— Чтобы полюбоваться медведями с разных точек, на территории комплекса будет оборудовано две смотровые площадки: одна вровень с его островом и прогулочной зоной, а вторая — наверху, — рассказывает директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин. — Кроме того, в этой части будет находиться специальный радиусный подъем, откуда можно будет посмотреть на медведей снизу. Там они будут плавать в бассейне на метровой глубине.

Кстати, этот бассейн тоже будет двухуровневый: 2,5 метра — для взрослых медведей и 1,5 метра — для будущих медвежат. Должны же они где-то учиться плавать!

— Первые медведи приедут в Нижний Новгород ко Дню рождения зоопарка 30 июля, — рассказывают сотрудники зоопарка. — Правда, сколько их будет и какого возраста, пока неизвестно.

КСТАТИ

В 1 миллион рублей обходится ежегодно содержание одного белого медведя.