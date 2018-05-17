Дополнительные ограничения для транспорта введут на Большой Покровской в Нижнем Новгороде

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«Вздыбившейся плитки, которая приводила горожан в ужас, уже нет, но мелких недоработок еще достаточно», — заявил Владимир Панов.

Так, он привёл в пример, что силовые кабели внутри некоторых фонарных столбов недостаточно изолированы, у части ливневок отсутствуют решетки, в некоторых местах провалились люки. Все эти замечания подрядчик обещал исправить в ближайшее время. Также выявлены многочисленные сколы на плитках, которыми замостили главную улицу города.

«Это нарушение технологии. Укладка плитки производилась в холодное время года, когда была повышенная влажность фундамента. А в морозы она ожидаемо деформировалась», — пояснил градоначальник.

Согласно информации, подрядчик не считает эту ситуацию гарантийной и пока отказывается заменить плитку на новую за свой счет. В настоящее время этот спор рассматривает суд.

Кроме того, в рамках инспекции Владимир Панов заявил, что в течение недели будут установлены дополнительные ограничения для транспорта, передвигающегося по Большой Покровской. По его словам, улица до сих пор имела статус дороги общего пользования. В апреле мэр подписал соответствующее постановление, и теперь улица по всем документам стала пешеходной. Для тех, кому все же необходимо проезжать по Большой Покровской, будут введены ограничения по времени и весу автомобилей.

Напомним, работы по реконструкции пешеходной улицы Большая Покровская в Нижнем Новгороде были начаты в сентябре 2017 года в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На это было выделено 171,867 млн. рублей. В конце апреля 2018 года начались работы по устранению недочётов. Вопрос с ремонтом взяла на контроль региональная прокуратура.