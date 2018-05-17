В Санкт-Петербурге определили самых неустойчивых к гриппу

Сотрудники Института экспериментальной медицины (Санкт-Петербург) изучили, насколько часто встречаются у жителей северной столицы антитела к одному из ферментов вируса гриппа — нейраминидазе. Наличие таких антител снижает вероятность вызываемых гриппом осложнений и гибели от этого заболевания. Научная статья опубликована в журнале PLoS ONE.

В исследовании использовали сыворотку от 134 здоровых доноров возрастом от 24 до 84 лет, сдававших кровь на анализ в Институте экспериментальной медицины с 6 января по 1 апреля 2016 года, от 42 невакцинированных добровольцев, сдававших кровь в 2010 году, а также от 15 переболевших гриппом в январе—феврале 2016 года, для которых лабораторно выявили наличие штамма A/H1N1pdm09 в крови. У представителей последней группы сыворотку отбирали в Институте гриппа на 4−8 день после выздоровления, а их возраст составлял от 19 до 83 лет. В 2010 и 2016 году в Санкт-Петербурге наблюдались сезонные эпидемии гриппа, вызванного в основном A/H1N1pdm09.

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Ученых интересовало наличие в крови испытуемых антител к гемагглютинину и нейраминидазе — белкам на поверхности вируса гриппа. Как правило, вирусологи и эпидемиологи обращают внимание на содержание антител к гемагглютинину и строят оценки вероятности эпидемии на этом параметре. Однако известно, что антитела к нейраминидазе также помогают остановить инфекцию: они мешают вирусным частицам собираться и покидать инфицированную клетку в поиске других «жертв». Чем больше в популяции людей, в организме которых присутствуют антитела к нейраминидазе, тем ниже вероятность, что эпидемия гриппа будет масштабной, а сама болезнь будет проходить с тяжелыми осложнениями.

Испытуемых разделили на несколько возрастных групп: родившиеся до 1957 года, когда существовал только тип A/H1N1, появившиеся на свет с 1957 по 1976 годы — в это время циркулировали в основном вирусы гриппа A/H2N2 и A/H3N2, и наконец, рожденные после 1977 года, когда A/H1N1 вновь стал массово вызывать заболевание наряду с A/H3N2.

У пятнадцати переболевших гриппом в 2016 году обнаружили антитела к нейраминидазе вируса A/H1N1pdm09, что неудивительно: их организм столкнулся с этим возбудителем и дал ему отпор. Однако и у тех, кто в 2010 и 2016 году не перенес соответствующую инфекцию, иногда встречались антитела к нейраминидазе одного или двух штаммов вирусов того же типа — A/California/07/09 (H1N1)pdm и A/South Africa/3626/13 (H1N1)pdm. Содержание таких антител было достаточно велико у родившихся после 1977 года, но они практически не встречались у людей, появившихся на свет с 1956 по 1976 — то есть у тех, кому на момент анализа крови было от 40 до 60 лет.

Это связано с тем, что в годы их детства возбудители гриппа A/H1N1 были крайне редки, а доминировали вирусы типов A/H2N2 и A/H3N2. Интересно, что среди сдавших сыворотку в 2010 году процент имеющих антитела к нейраминидазе штамма A/H1N1pdm09, был выше, чем у обследованных в 2016-м. Авторы статьи связывают это с возникшими за это время мутациями в генах вируса, которые могли повлиять на способность антител выявлять его наличие.

Присутствие в популяции антител к нейраминидазам самых массовых штаммов вируса гриппа — важный компонент профилактики эпидемий этого заболевания. Поскольку эти антитела могут образоваться в организме не только из-за болезни, но и в результате вакцинации, можно сказать, что санкт-петербургские ученые выявили группу людей, которым важнее всего сделать прививку от гриппа. Это лица 1956−1976 годов рождения. Вакцинация снизит вероятность болезни и у них самих, и у всех, кто живёт и работает с ними в одном городе.