План торжественного события освящения колоколов Александро-Невского собора
Обнародован план торжественного события освящения колоколов
Обнародован план торжественного события освящения колоколов
20 мая 2018 года на площади Павших Борцов в 16.30.
16.00−16:30 — Начинает работать «Казачья застава» и праздничная торговля.
16:30 — Выступление камерного вокального ансамбля старинной музыки «Конкордия» (МУК «Волгоградконцерт»).
— Первый номер из «Трехголосной литургии» Дмитрия Степановича Бортнянского «Слава и Единородный Сыне».
— «Отчизна» — старинная песня.
16:38 — Выступление ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ» и солистки Юлии Большаковой (МУК «Волгоградконцерт»).
17:00 — Благословение митрополита Волгоградского и Камышинского Германа.
17:10 — Чин освящения. Проводит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.
17:30 —
17.30 — 18.30 — Фестиваль колокольных звонов и концертная программа.