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18:25 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

План торжественного события освящения колоколов Александро-Невского собора

Обнародован план торжественного события освящения колоколов Александро-Невского собора.

20 мая 2018 года на площади Павших Борцов в 16.30.

16.00−16:30 — Начинает работать «Казачья застава» и праздничная торговля.

16:30 — Выступление камерного вокального ансамбля старинной музыки «Конкордия» (МУК «Волгоградконцерт»).

— Первый номер из «Трехголосной литургии» Дмитрия Степановича Бортнянского «Слава и Единородный Сыне».

— «Отчизна» — старинная песня.

16:38 — Выступление ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ» и солистки Юлии Большаковой (МУК «Волгоградконцерт»).

17:00 — Благословение митрополита Волгоградского и Камышинского Германа.

17:10 — Чин освящения. Проводит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.

17:30 — Флеш-моб. Ведущие предлагают всем, кто пришел на площадь с сувенирными колокольчиками, стать участниками перезвона, переходящего в общий звон колоколов храма. Звонит руководитель Волгоградской школы звонарей Александр Моренов.

17.30 — 18.30 — Фестиваль колокольных звонов и концертная программа.

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