В Самарской области засеяно более 50% посевных площадей
По состоянию на 17 мая по Самарской области сев яровых культур проведен на площади 865 тыс. га, что составляет 57% от запланированной площади.
По состоянию на 17 мая по Самарской области сев яровых культур проведен на площади 865 тыс. га, что составляет 57% от запланированной площади.
Как сообщает
Идет сев технических культур. Подсолнечник посеян на площади 276 тыс. га (46%), лен — на площади 13 тыс. га (более 50%).
Посадка картофеля проведена на площади 2,9 тыс. га (70%). Овощи — 1,7 тыс. га (45%).
Полностью завершили сев ранних яровых аграрии Хворостянского района области. Земледельцы Большеглушицкого района засеяли яровые на площади около 93%.
От 70 до 77% к прогнозу засеяли в Нефтегорском, Приволжском, Похвистневском и Шигонском муниципальных районах.