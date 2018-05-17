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16:50 (мск), источник: Volga News

В Самарской области засеяно более 50% посевных площадей

По состоянию на 17 мая по Самарской области сев яровых культур проведен на площади 865 тыс. га, что составляет 57% от запланированной площади.

Источник: AP 2018

Как сообщает пресс-служба областного минсельхоза, вровые зерновые культуры посеяны на площади более 501 тыс. га, или 78% к прогнозу. В том числе яровая пшеница — на площади 92 тыс. га (63%), ячмень — на площади 265 тыс. га (88%), кукуруза на зерно — на площади 21 тыс. га (47%).

Идет сев технических культур. Подсолнечник посеян на площади 276 тыс. га (46%), лен — на площади 13 тыс. га (более 50%).

Посадка картофеля проведена на площади 2,9 тыс. га (70%). Овощи — 1,7 тыс. га (45%).
Полностью завершили сев ранних яровых аграрии Хворостянского района области. Земледельцы Большеглушицкого района засеяли яровые на площади около 93%.

От 70 до 77% к прогнозу засеяли в Нефтегорском, Приволжском, Похвистневском и Шигонском муниципальных районах.

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