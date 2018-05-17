В Самарской области засеяно более 50% посевных площадей

Как сообщает пресс-служба областного минсельхоза, вровые зерновые культуры посеяны на площади более 501 тыс. га, или 78% к прогнозу. В том числе яровая пшеница — на площади 92 тыс. га (63%), ячмень — на площади 265 тыс. га (88%), кукуруза на зерно — на площади 21 тыс. га (47%).