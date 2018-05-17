Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве нашли квартиру с собственным входом в метро
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
В Сети считают, что сын Пугачевой и Галкина похож на Киркорова
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
10 модных коротких стрижек с челками
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
СМИ: Виталина разрыдалась, увидев измождённого Джигарханяна
СМИ: Антон Макарский пытался уйти из семьи
Лариса Долина появилась на публике в странном наряде
10 модных коротких стрижек с челками
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
10Столкновения на границе сектора Газа
12Путин открыл движение на Крымском мосту
17:19 (мск), источник: Вести Иркутск

Самый большой детский сад начали строить в Иркутске

В предместье Рабочем начали строить самый большой в Иркутске детский сад на 350 мест. В 2017 году там начал работать начальный блок 66-й школы.

Источник: Вести Иркутск

Здание рассчитано на 500 детей. Сейчас работники благоустраивают территорию вокруг. Об этом на ежегодном отчёте сегодня рассказал депутат городской думы Алексей Распутин. Кроме того, при поддержке депутата была достроена воскресная школа при Князе-Владимирском храме. Сейчас её подключают к коммуникациям. Также в 2018-м определится подрядчик, который подготовит проектно-сметную документацию для строительства новой поликлиники в этом же районе Иркутска.

— Кроме этого ведётся плановая работа по ремонту дорог, по благоустройству, вводятся новые детские площадки. Вводятся новые спортивные площадки, производится ремонт старых, — говорит депутат думы Иркутска Алексей Распутин.

Все новости региона
 У известного российского актера диагностировали рак легких
Жестоко зарезана миллиардерша Анастасия Лашманова
Песков назвал безумием призыв в СМИ США взорвать Крымский мост
Госдеп США: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Матвиенко призвала чиновников отложить отпуск ради указа Путина
Россиян переведут на «умные» счетчики
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида? В плей-офф сборная Канады преобразится. Добавит ли наша команда?
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь