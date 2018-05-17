Самый большой детский сад начали строить в Иркутске

Здание рассчитано на 500 детей. Сейчас работники благоустраивают территорию вокруг. Об этом на ежегодном отчёте сегодня рассказал депутат городской думы Алексей Распутин. Кроме того, при поддержке депутата была достроена воскресная школа при Князе-Владимирском храме. Сейчас её подключают к коммуникациям. Также в 2018-м определится подрядчик, который подготовит проектно-сметную документацию для строительства новой поликлиники в этом же районе Иркутска.