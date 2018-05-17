Самый большой детский сад начали строить в Иркутске
В предместье Рабочем начали строить самый большой в Иркутске детский сад на 350 мест. В 2017 году там начал работать начальный блок 66-й школы.
В предместье Рабочем начали строить самый большой в Иркутске детский сад на 350 мест. В 2017 году там начал работать начальный блок 66-й школы.
Здание рассчитано на 500 детей. Сейчас работники благоустраивают территорию вокруг. Об этом на ежегодном отчёте сегодня рассказал депутат городской думы Алексей Распутин. Кроме того, при поддержке депутата была достроена воскресная школа при
— Кроме этого ведётся плановая работа по ремонту дорог, по благоустройству, вводятся новые детские площадки. Вводятся новые спортивные площадки, производится ремонт старых, — говорит депутат думы Иркутска Алексей Распутин.