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17:17 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Вещание 12 телеканалов и радиостанций будет недоступно казанцам

(Город Казань KZN.RU, 17 мая). Из-за работ на антенно-фидерных устройствах в радиотелевизионном центре в Казани с 21 по 24 мая временно будет прекращено вещание некоторых телеканалов и радиостанций.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Работы будут производиться с 9.15 до 17.00 силами специалистов филиала РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Татарстан».

В это же время будет прекращено вещание «Первого канала», Телевидения «Татарстан — Новый Век», «Россия 1», «Россия-К», «Петербург 5 канал», «Звезда», программ первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Радио России», «Серебряный дождь», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Маяк» и «Вести ФМ», сообщает пресс-служба Управления Роскомнадзора по РТ.

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