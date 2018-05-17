Вещание 12 телеканалов и радиостанций будет недоступно казанцам
(Город Казань KZN.RU, 17 мая).
(Город Казань KZN.RU, 17 мая).
Работы будут производиться с 9.15 до 17.00 силами специалистов филиала РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Татарстан».
В это же время будет прекращено вещание «Первого канала», Телевидения «Татарстан — Новый Век», «Россия 1», «Россия-К», «Петербург 5 канал», «Звезда», программ первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Радио России», «Серебряный дождь», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Маяк» и «Вести ФМ», сообщает