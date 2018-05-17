МЧС Волгоградской области: жара +32 градуса и чрезвычайная пожароопасность

Особенно жарко будет на юге и западе области. Не спасет даже циклон, который принесет с собой в регион дожди и грозы. Покапает не везде, а лишь местами, да и температуру эти теплые дожди не собьют.

Поэтому в ГУ МЧС по региону уже бьют тревогу и предупреждают: с 18 по 20 мая в отдельных районах на западе области, а также в Волгограде сохранится чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости леса (ОЯ). Особенно жарко и сухо будет: в Быковском, Городищенском, Дубовском, Калачёвском, Кумылженском, Ленинском, Николаевском, Палласовском, Светлоярском, Серафимовичском, Среднеахтубинском и Старополтавском районах.

В отдельных районах на востоке региона (Иловлинский, Клетский, Ольховский, Фроловский, Руднянский, Жирновский) и в Михайловке ожидается 4 класс (НЯ) горимости леса.

А это значит, что очень велика вероятность ландшафтных пожаров. Чтобы не повторилась ситуация августа 2017-го в МЧС региона убедительно просят волгоградцев воздержаться от посещения лесов в эти дни.