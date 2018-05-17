Калининградцы заметили табличку с ошибкой в центре города

Под знаком, запрещающим въезд, сообщается, что работники «Янтарьэнерго» туда заезжать могут. Однако в надписи стоит слово «сторудников», а не «сотрудников».

При этом стоянки «только для служебных авто» признали незаконными, отмечают «Известия». По словам экспертов, горожане могут парковаться под щитами с надписями «Только для служебных автомобилей» или «Только для гостей торгового центра», если при этом не нарушают правила дорожного движения.