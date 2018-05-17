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17:48 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградцы заметили табличку с ошибкой в центре города

У офиса «Янтарьэнерго» в центре Калининграда висит табличка, запрещающая въезд на территорию всем, кроме сотрудников организации. Ошибку в надписи заметили жители Калининграда.

Под знаком, запрещающим въезд, сообщается, что работники «Янтарьэнерго» туда заезжать могут. Однако в надписи стоит слово «сторудников», а не «сотрудников».

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом стоянки «только для служебных авто» признали незаконными, отмечают «Известия». По словам экспертов, горожане могут парковаться под щитами с надписями «Только для служебных автомобилей» или «Только для гостей торгового центра», если при этом не нарушают правила дорожного движения.

Ранее табличку с похожим содержанием обнаружили у здания ГИБДД на улице Черняховского в Калининграде. Городская администрация Калининграда пообещала демонтировать незаконную надпись.

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