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17:39 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Бронзовые пегасы «прилетели» на Большую Конюшенную

Скульптуры вернули после 7-летней реконструкции.

Петербуржцам вернули бронзовых пегасов, пишут участники сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания». Скульптуры вернулись на свое место на Большой Конюшенной улице в четверг, 17 мая.

Пегасы исчезли с постаментов еще в 2011 году. Фигуры крылатых коней убрали после того, как вандалы попытались украсть их. Планировалось, что скульптуры вернут после работ по укреплению фигур к постаменту. Судя по всему, на это потребовалось 7 лет.

«Может быть, после чемпионата мира снова улетят?», — опасаются жители Северной столицы.

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