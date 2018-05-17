Бронзовые пегасы «прилетели» на Большую Конюшенную

Пегасы исчезли с постаментов еще в 2011 году. Фигуры крылатых коней убрали после того, как вандалы попытались украсть их. Планировалось, что скульптуры вернут после работ по укреплению фигур к постаменту. Судя по всему, на это потребовалось 7 лет.