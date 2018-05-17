Бронзовые пегасы «прилетели» на Большую Конюшенную
Скульптуры вернули после 7-летней реконструкции.
Скульптуры вернули после 7-летней реконструкции.
Петербуржцам вернули бронзовых пегасов, пишут участники сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания». Скульптуры вернулись на свое место на Большой Конюшенной улице в четверг, 17 мая.
Пегасы исчезли с постаментов еще в 2011 году. Фигуры крылатых коней убрали после того, как вандалы попытались украсть их. Планировалось, что скульптуры вернут после работ по укреплению фигур к постаменту. Судя по всему, на это потребовалось 7 лет.
«Может быть, после чемпионата мира снова улетят?», — опасаются жители Северной столицы.