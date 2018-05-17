В Севастополе частично заработал ранее закрытый торговый центр

Источник: РИА "Новости"

Ранее Ленинский райсуд принял решение о приостановлении деятельности «Океана» и ряда других торговых центров Севастополя на основании результатов проверок на предмет соблюдения норм законодательства о пожарной безопасности.

Как уточнили в пресс-службе, возобновлена эксплуатация первого и цокольного этажей торгового центра.

«Основанием для частичной отмены обеспечительных мер стали доказательства собственника, свидетельствующие об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности», — говорится в сообщении.