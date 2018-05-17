В Краснодаре ограничат движение на перекрестке улиц Ленина и Суворова

— На перекрёстке будут выполняться работы по ремонту инженерных сетей с ограничением движения транспортных средств поочерёдно по одной из полос в обоих направлениях по ул. им. Суворова и по ул. им. Ленина перед пересечением с ул. им. Суворова при движении от вокзала Краснодар-I. Для того, чтобы минимизировать неудобства для водителей, работы будут проводиться в ночное время, — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.