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18:05 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре ограничат движение на перекрестке улиц Ленина и Суворова

С 18 по 31 мая по одной из полос для движения автотранспорта на ул. им. Ленина на пересечении с ул. им. Суворова будет временно ограничено движение транспортных средств, сообщает пресс-служба мэрии города.

— На перекрёстке будут выполняться работы по ремонту инженерных сетей с ограничением движения транспортных средств поочерёдно по одной из полос в обоих направлениях по ул. им. Суворова и по ул. им. Ленина перед пересечением с ул. им. Суворова при движении от вокзала Краснодар-I. Для того, чтобы минимизировать неудобства для водителей, работы будут проводиться в ночное время, — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

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