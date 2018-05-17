В Краснодаре ограничат движение на перекрестке улиц Ленина и Суворова
С 18 по 31 мая по одной из полос для движения автотранспорта на ул. им. Ленина на пересечении с ул. им. Суворова будет временно ограничено движение транспортных средств, сообщает
С 18 по 31 мая по одной из полос для движения автотранспорта на ул. им. Ленина на пересечении с ул. им. Суворова будет временно ограничено движение транспортных средств, сообщает
— На перекрёстке будут выполняться работы по ремонту инженерных сетей с ограничением движения транспортных средств поочерёдно по одной из полос в обоих направлениях по ул. им. Суворова и по ул. им. Ленина перед пересечением с ул. им. Суворова при движении от вокзала