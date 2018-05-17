В Иркутске выбрали лучшего оперуполномоченного полиции региона
Им стал полицейский из Саянска Вячеслав Куклин.
Им стал полицейский из Саянска Вячеслав Куклин.
Лучшего оперуполномоченного полиции региона выбрали в Иркутске. Итоги конкурса «Лучший по профессии» подвели 17 мая. Первое место получил капитан полиции Вячеслав Куклин из Саянска. Об этом сообщает
Второе место присудили старшему лейтенанту полиции Руслану Москвитину из Иркутска, третье — Андрею Кретову из Ангарска. Профессиональные качества полицейские оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли лучшие сыщики.
Стать лучшими из лучшим мужчинам в форме было непросто. Они должны были продемонстрировать идеальную физическую подготовку и интеллектуальные способности. Претенденты на победу состязались в упражнениях на меткость в тире, умении быстро снарядить пистолет патронами, подтягивании на перекладине, кроссе
Теперь Вячеслав Куклин отправится в Омск, где покажет себя во всероссийских состязаниях.