В Иркутске выбрали лучшего оперуполномоченного полиции региона

Лучшего оперуполномоченного полиции региона выбрали в Иркутске. Итоги конкурса «Лучший по профессии» подвели 17 мая. Первое место получил капитан полиции Вячеслав Куклин из Саянска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Стать лучшими из лучшим мужчинам в форме было непросто. Они должны были продемонстрировать идеальную физическую подготовку и интеллектуальные способности. Претенденты на победу состязались в упражнениях на меткость в тире, умении быстро снарядить пистолет патронами, подтягивании на перекладине, кроссе и т. д. После этого им предстояло пройти непростое тестирование на знание ведомственных приказов, служебной информации и т. д.