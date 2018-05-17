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18:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутске выбрали лучшего оперуполномоченного полиции региона

Им стал полицейский из Саянска Вячеслав Куклин.

Лучшего оперуполномоченного полиции региона выбрали в Иркутске. Итоги конкурса «Лучший по профессии» подвели 17 мая. Первое место получил капитан полиции Вячеслав Куклин из Саянска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Второе место присудили старшему лейтенанту полиции Руслану Москвитину из Иркутска, третье — Андрею Кретову из Ангарска. Профессиональные качества полицейские оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли лучшие сыщики.

Стать лучшими из лучшим мужчинам в форме было непросто. Они должны были продемонстрировать идеальную физическую подготовку и интеллектуальные способности. Претенденты на победу состязались в упражнениях на меткость в тире, умении быстро снарядить пистолет патронами, подтягивании на перекладине, кроссе и т. д. После этого им предстояло пройти непростое тестирование на знание ведомственных приказов, служебной информации и т. д.

Теперь Вячеслав Куклин отправится в Омск, где покажет себя во всероссийских состязаниях.

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