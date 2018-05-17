Казанцы назвали своих детей Даная, Джаннат, Милада, Лева, Ариа, Айлин
(Город Казань KZN.RU, 17 мая). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 417 детей: 224 мальчиков и 193 девочек.
(Город Казань KZN.RU, 17 мая). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 417 детей: 224 мальчиков и 193 девочек.
Возраст самой юной мамы — 17 лет, самой зрелой — 42 года, самого юного отца — 19 лет, самого зрелого — 43 года. Минимальный вес ребенка при рождении составил 620 граммов, а максимальный — 5140 граммов.
Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амир, Ясмина, Михаил, Карим, Лиана, Тимур, Иван, Милана, Эмиль, Амина, Дарья, Карим. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Даная, Джаннат, Джамалия, Милада, Лина, Мирон, Лева, Эмина, Алана, Ариа, Лиза, Айлин.
За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 114 пар. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 19. Возраст самого взрослого жениха — 68 лет, невесты — 59 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.