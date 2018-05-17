Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вышли из порта, и — на дно»: эксперты — Украине о мосте в Крым
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Родители подарили на день рождения пятерняшкам трогательную фотосессию
Чем Крымский мост удивил Европу
К ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Отец прыгнул из самолета за минуту до крушения, оставив там сына
Виталина рыдала, увидев измождённого Джигарханяна
Матвиенко заявила, как надо повышать пенсионный возраст
МИД Польши сделал заявление из-за Крымского моста
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
15Замуж за принца
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
17:51 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы назвали своих детей Даная, Джаннат, Милада, Лева, Ариа, Айлин

(Город Казань KZN.RU, 17 мая). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 417 детей: 224 мальчиков и 193 девочек.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Возраст самой юной мамы — 17 лет, самой зрелой — 42 года, самого юного отца — 19 лет, самого зрелого — 43 года. Минимальный вес ребенка при рождении составил 620 граммов, а максимальный — 5140 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амир, Ясмина, Михаил, Карим, Лиана, Тимур, Иван, Милана, Эмиль, Амина, Дарья, Карим. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Даная, Джаннат, Джамалия, Милада, Лина, Мирон, Лева, Эмина, Алана, Ариа, Лиза, Айлин.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 114 пар. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 19. Возраст самого взрослого жениха — 68 лет, невесты — 59 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.

Все новости региона
 Казанцы назвали своих детей Даная, Джаннат, Милада, Лева, Ариа, Айлин
На «Ночь музеев» посетителей Казанского Кремля ждет выставка ретро-автомоб
США угрожают Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Российская армия получит еще 160 самолетов и вертолетов
Россия и Канада играют вничью после второго периода в 1/4 финала
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Зафиксирована новая угроза озоновому слою
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида? В плей-офф сборная Канады преобразится. Добавит ли наша команда?
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь