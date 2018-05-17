На улице Кольцовской в Воронеже появилась скульптура бронзового кабана

Источник: Вести - Воронеж

Изготовили скульптуру в Москве. Форму и материал для нее выбрали не случайно. Кабан отсылает одновременно к названию отеля, рядом с которым будет стоять, и к сказке Андерсена, в честь которую назвали отель, пояснил Евгений Рассказов. Он считает, бронзовый кабан должен понравиться горожанам. По крайней мере бронзовый кабан из Флоренции, которого прославил своей сказкой Андерсен — любимец туристов и местных жителей.

— Это будет наш, живой, воронежский кабан с флорентийским акцентом. Хочется, чтобы он украсил собой улицу, напоминал взрослым и детям о сказке, чтобы к нему приходили сфотографироваться и потереть пятачок, — говорит Евгений Рассказов.

Ранее инициативы предпринимателей по установке скульптур и малых архитектурных форм не раз получали в Воронеже широкий резонанс и не всегда горожане эти инициативы одобряли.

Например, конь Ярыж авторства Максима Дикунова, установленный у отеля «Яр», в 2012 году вошел в число самых странных памятников России. Скульптуру весом в 3 т и высотой в 3,5 метра критиковали за нарушение пропорций, непохожесть на настоящую лошадь и чрезмерный натурализм некоторых деталей. Однако со временем к коню привыкли, и он стал местной достопримечательностью.

А вот бронзовому быку, которого в 2014 году установили на улице Карла Маркса, пришлось переехать в столицу. Установка скульптуры вызвала конфликт между местными жителями и застройщиком ЖК «Солнечный Олипм», группой компаний «Два капитана». В конфликт включилась мэрия, бывший глава города Александр Гусев назвал установку арт-объекта самоуправством и поручил демонтировать памятник.