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17:27 (мск), источник: Вести - Воронеж

На улице Кольцовской в Воронеже появилась скульптура бронзового кабана

На улице Кольцовской в Воронеже установили скульптуру бронзового кабана в четверг, 17 мая. Она появилась рядом с одноименным отелем по инициативе его основателя Евгения Рассказова. Он надеется, что кабан станет одной из любимых воронежцами достопримечательностей, будет радовать детей и взрослых и положит начало нового городской традиции потереть кабану пятачок — на счастье.

Источник: Вести - Воронеж

Изготовили скульптуру в Москве. Форму и материал для нее выбрали не случайно. Кабан отсылает одновременно к названию отеля, рядом с которым будет стоять, и к сказке Андерсена, в честь которую назвали отель, пояснил Евгений Рассказов. Он считает, бронзовый кабан должен понравиться горожанам. По крайней мере бронзовый кабан из Флоренции, которого прославил своей сказкой Андерсен — любимец туристов и местных жителей.

— Это будет наш, живой, воронежский кабан с флорентийским акцентом. Хочется, чтобы он украсил собой улицу, напоминал взрослым и детям о сказке, чтобы к нему приходили сфотографироваться и потереть пятачок, — говорит Евгений Рассказов.

Ранее инициативы предпринимателей по установке скульптур и малых архитектурных форм не раз получали в Воронеже широкий резонанс и не всегда горожане эти инициативы одобряли.

Например, конь Ярыж авторства Максима Дикунова, установленный у отеля «Яр», в 2012 году вошел в число самых странных памятников России. Скульптуру весом в 3 т и высотой в 3,5 метра критиковали за нарушение пропорций, непохожесть на настоящую лошадь и чрезмерный натурализм некоторых деталей. Однако со временем к коню привыкли, и он стал местной достопримечательностью.

А вот бронзовому быку, которого в 2014 году установили на улице Карла Маркса, пришлось переехать в столицу. Установка скульптуры вызвала конфликт между местными жителями и застройщиком ЖК «Солнечный Олипм», группой компаний «Два капитана». В конфликт включилась мэрия, бывший глава города Александр Гусев назвал установку арт-объекта самоуправством и поручил демонтировать памятник.

Последний громкий случай произошел в 2017 году. Широкий резонанс вызывала необычная входная группа магазина фермерских продуктов, выполненная в виде головы рыбы. Мнения горожан разделились. Одни сочли рыбу оригинальной, другие — неуместной. Городские власти поручили владельцам магазина доработать входную группу в соответствие с проектом. Демонтировать алюминиевую рыбу не стали.

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