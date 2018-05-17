Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Лариса Долина появилась на публике в странном наряде
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
СМИ: Виталина разрыдалась, увидев измождённого Джигарханяна
СМИ: Антон Макарский пытался уйти из семьи
Лариса Долина появилась на публике в странном наряде
10 модных коротких стрижек с челками
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
12Путин открыл движение на Крымском мосту
18:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Художники преобразят парки и скверы Воронежа уличным артом

Городское управление экологии принимает заявки на участие в конкурсе граффити.

Источник: AP 2018

В Воронеже пройдет фестиваль граффити. Художникам предлагают разработать идеи уличного арта и воплотить их в воронежских парках и скверах. Вот в каких местах и на каких плоскостях решили сделать это в мэрии:

— Воронежский центральный парк (колонны эстакады);.

— парк «Алые паруса», ул. Арзамасская, 4д (ограждение в районе детской площадки);.

— сквер «Чайка», ул. Новосибирская, 80 В (ограждение вдоль 2-й очереди сквера «Чайка»);.

— парк им. Дурова, ул. Ворошилова, 1 м (ограждение);.

— сквер Комсомольский, ул. Кольцовская, 68 В (ограждение между храмом и сквером).

Для участия в конкурсе до 14 июня необходимо направить организаторам заявку на участие, эскизы работ в формате JPG (JPEG) и графическое наложение эскиза на фото площадки, примеры уже выполненных работ. Отправить этот пакет документов можно по электронной почте parki.vrn@yandex.ru, в официальной группе конкурса во «ВКонтакте» или почтой в городское управление экологии по адресу г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 37.

Вот список тем, которые на выбор предлагают художникам:

— «Достопримечательности Воронежа»;.

— «Воронеж — город-сад»;.

— «Парк прошлого»;.

— «Сказочный лес»;.

— «100-летие комсомола».

Все новости региона
 «Губы-силикон»: Эвелина Бледанс показала, как выглядела 30 лет назад
Чего больше в Крымском мосте: экономической стратегии или идеологии?
США угрожают Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Суд Херсона арестовал главреда РИА Новости Украина на два месяца
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Россия проигрывает Канаде после первого периода 1/4 финала ЧМ
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Эксперты составили рейтинг самых дешевых морских курортов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида? В плей-офф сборная Канады преобразится. Добавит ли наша команда?
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь