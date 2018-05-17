Художники преобразят парки и скверы Воронежа уличным артом
Городское управление экологии принимает заявки на участие в конкурсе граффити.
Городское управление экологии принимает заявки на участие в конкурсе граффити.
В Воронеже пройдет фестиваль граффити. Художникам предлагают разработать идеи уличного арта и воплотить их в воронежских парках и скверах. Вот в каких местах и на каких плоскостях решили сделать это в мэрии:
— Воронежский центральный парк (колонны эстакады);.
— парк «Алые паруса», ул. Арзамасская, 4д (ограждение в районе детской площадки);.
— сквер «Чайка», ул. Новосибирская, 80 В (ограждение вдоль 2-й очереди сквера «Чайка»);.
— парк им. Дурова, ул. Ворошилова, 1 м (ограждение);.
— сквер Комсомольский, ул. Кольцовская, 68 В (ограждение между храмом и сквером).
Для участия в конкурсе до 14 июня необходимо направить организаторам заявку на участие, эскизы работ в формате JPG (JPEG) и графическое наложение эскиза на фото площадки, примеры уже выполненных работ. Отправить этот пакет документов можно по электронной почте parki.vrn@yandex.ru, в официальной группе конкурса во «ВКонтакте» или почтой в городское управление экологии по адресу г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 37.
Вот список тем, которые на выбор предлагают художникам:
— «Достопримечательности Воронежа»;.
— «Воронеж — город-сад»;.
— «Парк прошлого»;.
— «Сказочный лес»;.
— «100-летие комсомола».