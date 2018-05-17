В Крыму пройдет «минута мира»

«18 мая в 10:00 будет проведена акция “Минута мира” — одновременно во всех храмах нашей Республики пройдет молебен за благополучие, развитие и нравственное воспитание крымчан, укрепление нашего единства», — рассказал он.

Также духовные лидеры полуострова уверены, что это время идеально подходит для молитв людей всех вероисповеданий и положительных пожеланий друг другу, поскольку в момент всеобщей молитвы в Крыму будет царить мощная энергетика.

К тому же у мусульман сейчас идет священный месяц Рамадан — время, когда каждый верующий должен переосмыслить свои поступки в сторону примирения с ближними, подчеркнул глава Госкомнаца.