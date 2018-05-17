Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Глюк'оZа с размахом отметила 11-летие дочери
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Мама Тимати показала Алену Шишкову без макияжа
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
СМИ: Виталина разрыдалась, увидев измождённого Джигарханяна
СМИ: Антон Макарский пытался уйти из семьи
Лариса Долина появилась на публике в странном наряде
10 модных коротких стрижек с челками
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
12Путин открыл движение на Крымском мосту
18:06 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму пройдет «минута мира»

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. В День памяти и скорби, 18 мая, в Крыму пройдет всеобщий молебен о межнациональном мире и согласии. Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» сообщил глава Госкомнаца РК Ленур Абдураманов.

«18 мая в 10:00 будет проведена акция “Минута мира” — одновременно во всех храмах нашей Республики пройдет молебен за благополучие, развитие и нравственное воспитание крымчан, укрепление нашего единства», — рассказал он.

Также духовные лидеры полуострова уверены, что это время идеально подходит для молитв людей всех вероисповеданий и положительных пожеланий друг другу, поскольку в момент всеобщей молитвы в Крыму будет царить мощная энергетика.

К тому же у мусульман сейчас идет священный месяц Рамадан — время, когда каждый верующий должен переосмыслить свои поступки в сторону примирения с ближними, подчеркнул глава Госкомнаца.

«Это время духовно-нравственного подъема, месяц, когда человек понимает, анализирует что-то в своей жизни, в этот месяц к нам приходят соответствующие мысли, поэтому всегда есть над чем подумать и что-то переосмыслить», — добавил Абдураманов.

Все новости региона
 'Да' сервису и комфорту: аэропорт 'Симферополь' стал лучшим в России
В Севастополе хотят снести ночной клуб и кафе в Артбухте
США угрожают Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Суд Херсона арестовал главреда РИА Новости Украина на два месяца
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Россия проигрывает Канаде после первого периода 1/4 финала ЧМ
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Эксперты составили рейтинг самых дешевых морских курортов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида? В плей-офф сборная Канады преобразится. Добавит ли наша команда?
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь