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17:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

53-летняя американка потратила более миллиона долларов на «розовую» жизнь

Женщина просто помешана на гламурном цвете.

Киттен Кэй Сера из Калифорнии уже более 35 лет является ярой поклонницей розового цвета. Ее увлечение касается абсолютно всего: она носит одежду только этого цвета, живет в розовом доме и даже специально красит свою собаку, чтобы та не выделялась на фоне всего остального.

53-летняя женщина называет себя «розовым фламинго в мире голубей». По признанию Киттен Кэй, некоторые люди считают ее странной, но сама она уверена, что они просто ей завидуют.

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У женщины есть свой аккаунт в Instagram, на который подписаны более 60 тысяч человек. Дружбу с «розовым фламинго» даже водит другая известная любительница этого цвета — Пэрис Хилтон.

Киттен Кэй признается, что на розовую жизнь ежегодно тратит порядка 36 тысяч долларов. В эту сумму входят траты на одежду, косметику, постельное белье, розовую посуду, косметические принадлежности, хозяйственные средства в розовых баночках и упаковках, а также всевозможные аксессуары для ее собаки Мисс Киссес.

Американка работает актрисой, моделью и певицей. Она смеется, что контракты с ней подписывают также с условием, что она не откажется от своего образа жизни и всегда будет носить только розовое.

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 Американка потратила более миллиона долларов на «розовую» жизнь
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