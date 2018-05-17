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18:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Какой общественный транспорт отменят в Самаре во время ЧМ-2018, список маршрутов, которые пустят в объезд

В период чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля в Самаре перекроют центр города. Полностью остановят движение по периметру площади Куйбышева, а также в пределах двух кварталов от площади. В связи с этим городские власти перенесут все маршруты из закрытой зоны на соседние улицы.

Источник: Комсомольская правда

— Основными транспортными артериями в центре станут ул. Самарская, ул. Венцека и ул. Ново-Садовая, — рассказал глава департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

В Самаре будут действовать два режима ограничения транспорта. Так называемый «повседневный» режим с 14 июня по 15 июля и «усиленный» только в дни матчей на стадионе «Самара-Арена»: 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля. Во время игр перекрытий будет больше.

Дни без матчей в Самаре

При повседневном режиме трамваи, следующие по ул. Галактионовской, будут ходить по ул. Арцыбушевской, с ул. Фрунзе маршруты передвинут на ул. Галактионовскую. Вместо ул. Куйбышева автобусы поедут по ул. Максима Горького, вместо ул. Молодогвардейской, ул. Чапаевской и ул. Галактионовской — по ул. Самарской.

Трамваи 5, 15, 20 будут ходить по ул. Арцыбушевской и ул. Красноармейской, маршруты 3, 15, 16, 20 проследуют по ул. Галактионовской и ул. Венцека. Трамвай 22 поедет в центре по ул. Арцыбушевской, ул. Красноармейской, ул. Галактионовской, Венцека.

Конечной троллейбуса 6 станет пл. Революции, до ул. Агибалова он не доедет. Автобусы 61, 247, 261 поедут по ул. Максима Горького вместо ул. Куйбышева. Автобусы 24, 92, 297, 34, 207, 226, 240, 37, 46, 47, 295, 53, 205 переместятся на ул. Самарскую и ул. Венцека.

Дни матчей

В дни матчей по городу будут ходить шаттлы и скоростные трамваи до стадиона «Самара-Арена». Чтобы обеспечить бесперебойную и быструю доставку людей на стадион и обратно, схема работы транспорта изменится. К уже действующим при повседневном режиме ограничениям добавятся дополнительные.

Полностью отменят трамваи: 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22. Трамваи 3, 4, 23 будут ходить до автостанции «Аврора», 2, 4, 13, 23 до Дома печати, 7, 11, 12 до ул. Фадеева, 21, 24, 25 до 15-го микрорайона.

Для перевозки людей из центра департамент транспорта увеличит количество общественного транспорта на ул. Ново-Садовой, ул. Самарской и ул. Венцека.

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