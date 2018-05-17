Какой общественный транспорт отменят в Самаре во время ЧМ-2018, список маршрутов, которые пустят в объезд

Источник: Комсомольская правда

— Основными транспортными артериями в центре станут ул. Самарская, ул. Венцека и ул. Ново-Садовая, — рассказал глава департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

В Самаре будут действовать два режима ограничения транспорта. Так называемый «повседневный» режим с 14 июня по 15 июля и «усиленный» только в дни матчей на стадионе «Самара-Арена»: 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля. Во время игр перекрытий будет больше.

Дни без матчей в Самаре

При повседневном режиме трамваи, следующие по ул. Галактионовской, будут ходить по ул. Арцыбушевской, с ул. Фрунзе маршруты передвинут на ул. Галактионовскую. Вместо ул. Куйбышева автобусы поедут по ул. Максима Горького, вместо ул. Молодогвардейской, ул. Чапаевской и ул. Галактионовской — по ул. Самарской.

Трамваи 5, 15, 20 будут ходить по ул. Арцыбушевской и ул. Красноармейской, маршруты 3, 15, 16, 20 проследуют по ул. Галактионовской и ул. Венцека. Трамвай 22 поедет в центре по ул. Арцыбушевской, ул. Красноармейской, ул. Галактионовской, Венцека.

Конечной троллейбуса 6 станет пл. Революции, до ул. Агибалова он не доедет. Автобусы 61, 247, 261 поедут по ул. Максима Горького вместо ул. Куйбышева. Автобусы 24, 92, 297, 34, 207, 226, 240, 37, 46, 47, 295, 53, 205 переместятся на ул. Самарскую и ул. Венцека.

Дни матчей

В дни матчей по городу будут ходить шаттлы и скоростные трамваи до стадиона «Самара-Арена». Чтобы обеспечить бесперебойную и быструю доставку людей на стадион и обратно, схема работы транспорта изменится. К уже действующим при повседневном режиме ограничениям добавятся дополнительные.

Полностью отменят трамваи: 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22. Трамваи 3, 4, 23 будут ходить до автостанции «Аврора», 2, 4, 13, 23 до Дома печати, 7, 11, 12 до ул. Фадеева, 21, 24, 25 до 15-го микрорайона.