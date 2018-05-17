Петербургский депутат предложил приравнять бургеры к сигаретам

Он направил в адрес Минздрава и Роспотребнадзора предложения снабдить упаковки фастфуда предупреждениями о вреде этой еды по аналогии с маркировкой табачных изделий.

— Упаковки фастфуда должны иметь, например, наклейки «мусорная еда» и картинки, изображающие человека с ожирением, потому что сегодня только визуальные впечатления оказывают влияние на молодежь, — поделился парламентарий своими мнением в беседе с корреспондентом «РГ».

По словам парламентария, избыток жиров, соли и сахара, который содержится в фастфуде, наносит не меньший вред здоровью, чем никотин и алкоголь. И люди всегда должны помнить об этом.

— Рекламные материалы и упаковка фастфуда должны содержать предупреждение о вреде продуктов с высоким содержанием трансжиров, сахара и соли, — говорит Алексей Цивилев. — Как и в случае с сигаретами, предупреждение о вреде указанных продуктов должны занимать не менее 50 процентов от площади упаковки. А предупредительной надписи на рекламных материалах должно быть отведено не менее 10 процентов от рекламной площади.