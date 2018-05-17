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19:05 (мск), источник: Ведомости

Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину

Список учебников не обновляется четыре года, жалуются они, а еще назначается дополнительная экспертиза.

Источник: РИА "Новости"

Авторы школьных учебников обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой проверить процедуру и результаты дополнительной экспертизы учебной литературы, которую организовало Министерство образования и науки. Об этом говорится в письме, которое имеется в распоряжении «Ведомостей».

После прямой линии, пишут авторы, состоявшейся в июне прошлого года, Путин дал поручение «предоставить предложения по повышению качества экспертизы учебников» и «по обновлению этих учебников на регулярной основе», отмечается в письме. Вопреки поручению ситуация с качеством экспертизы и обновлением учебников ухудшается. По словам авторов письма, федеральный перечень учебников (ФПУ), которым пользуются школы при закупках, не обновлялся уже более четырех лет, а учебники, которые сейчас есть в перечне (кроме учебника по истории России), содержательно не обновлялись с 2012 г.

«В соответствии с нормативными документами Минобрнауки России издательства уже дважды, в 2016 и 2017 гг., подавали новые и обновленные учебники с комплектами необходимых экспертных заключений для включения их в ФПУ, но результата никакого нет», — говорится в письме.
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В 2018 г. министерство ввело дополнительную экспертизу учебников, уже прошедших все необходимые экспертизы в 2016 и 2017 гг. Ее проводит Российская академия образования (РАО) «при возникновении вопросов относительно выводов и (или) обоснования выводов экспертной организации», пишут авторы учебников со ссылкой на нормативные документы. «Сам факт назначения дополнительной экспертизы, выбор экспертной организации, порядок и цели ее проведения вызывают массу вопросов», — сказано в письме. Еще больше вопросов вызывают результаты этой экспертизы, полагают авторы учебников.

В письме приводятся примеры ошибок в экспертных заключениях РАО. Например, в отзыве на один из учебников литературы для 5 класса говорится: «Не включены зарубежные авторы и произведения, отсутствует межкультурный диалог. Не способствует формированию межэтнического и межконфессионального диалога». По словам авторов письма, в указанном учебнике «представлены и Библия, и Коран, а также классические зарубежные авторы — Федр, Эзоп, Лафонтен».

В заключении к учебнику по русскому языку для 5−9 классов утверждается, что в части «Русская речь» наблюдается «явный перевес упражнений и заданий» — в то время как в этом пособии нет такого раздела, говорится в письме.

Около 90% учебников, которые ранее успешно прошли основную научную и педагогическую экспертизы в Российской академии наук (РАН), получили отрицательное заключение дополнительной экспертизы, удивляются авторы письма. «Неужели качество экспертизы в РАН настолько плохое? Или повлиял сам выбор экспертной организации для дополнительной экспертизы?» — задаются вопросом авторы учебников.

Снижение вариативности учебной литературы для школы, устранение из нее инновационных методик мешают развитию в России «экономики знания», полагают авторы. Они просят президента Путина поручить Контрольно-ревизионному управлению проверить процедуру и результаты дополнительной экспертизы.

Также авторы считают необходимым организовать широкое общественное обсуждение новых образовательных стандартов, процедуры и критериев экспертизы учебной литературы — с участием представителей научного и педагогического сообщества, общественных организаций и родителей.

В июле прошлого года ассоциация «Российский учебник» (в нее входят почти все крупные издатели учебников) обратилась с жалобой на Минобрнауки в Федеральную антимонопольную службу. По мнению издателей, действия министерства привели к ограничению конкуренции на рынке школьной литературы.

В 2017 г. министерство не смогло сформировать единый федеральный перечень учебников, рассказывали «Ведомостям» сотрудники издательств. Последний перечень был сформирован в 2014 г. Тогда чиновники решили, что большое число учебников путает учителей и учеников, и сократили перечень в 2,5 раза. У некоторых издателей в тот перечень не попал ни один учебник, они рассчитывали попасть в новый, но безуспешно.

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