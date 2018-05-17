Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
Список учебников не обновляется четыре года, жалуются они, а еще назначается дополнительная экспертиза.
Список учебников не обновляется четыре года, жалуются они, а еще назначается дополнительная экспертиза.
Авторы школьных учебников обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой проверить процедуру и результаты дополнительной экспертизы учебной литературы, которую организовало Министерство образования и науки. Об этом говорится в письме, которое имеется в распоряжении «Ведомостей».
После прямой линии, пишут авторы, состоявшейся в июне прошлого года, Путин дал поручение «предоставить предложения по повышению качества экспертизы учебников» и «по обновлению этих учебников на регулярной основе», отмечается в письме. Вопреки поручению ситуация с качеством экспертизы и обновлением учебников ухудшается. По словам авторов письма, федеральный перечень учебников (ФПУ), которым пользуются школы при закупках, не обновлялся уже более четырех лет, а учебники, которые сейчас есть в перечне (кроме учебника по истории России), содержательно не обновлялись с 2012 г.
В 2018 г. министерство ввело дополнительную экспертизу учебников, уже прошедших все необходимые экспертизы в 2016 и 2017 гг. Ее проводит Российская академия образования (РАО) «при возникновении вопросов относительно выводов и (или) обоснования выводов экспертной организации», пишут авторы учебников со ссылкой на нормативные документы. «Сам факт назначения дополнительной экспертизы, выбор экспертной организации, порядок и цели ее проведения вызывают массу вопросов», — сказано в письме. Еще больше вопросов вызывают результаты этой экспертизы, полагают авторы учебников.
В письме приводятся примеры ошибок в экспертных заключениях РАО. Например, в отзыве на один из учебников литературы для 5 класса говорится: «Не включены зарубежные авторы и произведения, отсутствует межкультурный диалог. Не способствует формированию межэтнического и межконфессионального диалога». По словам авторов письма, в указанном учебнике «представлены и Библия, и Коран, а также классические зарубежные авторы — Федр, Эзоп, Лафонтен».
Около 90% учебников, которые ранее успешно прошли основную научную и педагогическую экспертизы в Российской академии наук (РАН), получили отрицательное заключение дополнительной экспертизы, удивляются авторы письма. «Неужели качество экспертизы в РАН настолько плохое? Или повлиял сам выбор экспертной организации для дополнительной экспертизы?» — задаются вопросом авторы учебников.
Снижение вариативности учебной литературы для школы, устранение из нее инновационных методик мешают развитию в России «экономики знания», полагают авторы. Они просят президента Путина поручить
В июле прошлого года ассоциация «Российский учебник» (в нее входят почти все крупные издатели учебников) обратилась с жалобой на Минобрнауки в Федеральную антимонопольную службу. По мнению издателей, действия министерства привели к ограничению конкуренции на рынке школьной литературы.
В 2017 г. министерство не смогло сформировать единый федеральный перечень учебников, рассказывали «Ведомостям» сотрудники издательств. Последний перечень был сформирован в 2014 г. Тогда чиновники решили, что большое число учебников путает учителей и учеников, и сократили перечень в 2,5 раза. У некоторых издателей в тот перечень не попал ни один учебник, они рассчитывали попасть в новый, но безуспешно.