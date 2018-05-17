Зафиксирована новая угроза озоновому слою

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В 1989 вступил в силу Монреальский протокол, разработанный для защиты озонового слоя с помощью снятия с производства разрушающих его соединений, в том числе ХФУ. Последние под действием ультрафиолетового излучения разлагаются с образованием атомарного хлора, вступающего в реакции с озоном. Хлорфторуглероды, в частности, ХФУ-11, использовались в хладагентах и аэрозолях, а в настоящее время их производство почти полностью прекращено.

С 1993 году концентрация ХФУ-11 в атмосфере снизилась на 15 процентов, однако с 2014 по 2016 год его выбросы увеличились на 25 процентов по сравнению со средним показателем для 2002−2012 годов. Это замедляет снижение содержания хлорфторуглеродов почти в два раза.

Сначала ученые предположили, что выбросы связаны с разрушением старых зданий, содержащих хладагенты с ХФУ-11. Результаты моделирования погодных условий показали, что вклад этого источника должен быть незначительным.