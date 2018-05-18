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10:02 (мск), источник: Интерфакс

Власти Амстердама задумались о мерах по борьбе с массовым туризмом

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Власти Амстердама в рамках борьбы с массовым туризмом хотят запретить аренду жилья через Airbnb в оживленных районах города, а также поднять туристический налог, сообщает портал NL Times.

«Налог для туристов на территории всего города хотят увеличить до 7%. Сейчас он составляет 6% в центральных районах и 4% — на окраинах. Также власти Амстердама планируют запретить аренду жилья туристами через сервис Airbnb в наиболее оживленных районах города, а за их пределами установить максимальный срок аренды 30 дней в год», — говорится в сообщении.

Среди предлагаемых мер значится и ограничение количества «пивных велосипедов» и «пивных круизов», а также запрет туристам садиться и выходить с экскурсионных лодок в центре города.

«Амстердам страдает от излишнего количества туристов, пьяные и буйные гости делают центр города непривлекательным для местных жителей. Из-за туристов стоимость квартир выросла на 12% по сравнению с прошлым годом», — отмечает издание.

В общей сложности в 2018 году в Амстердаме ожидают 18 млн иностранных гостей, это на 20% больше, чем два года назад.

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