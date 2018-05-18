Власти Амстердама задумались о мерах по борьбе с массовым туризмом

«Налог для туристов на территории всего города хотят увеличить до 7%. Сейчас он составляет 6% в центральных районах и 4% — на окраинах. Также власти Амстердама планируют запретить аренду жилья туристами через сервис Airbnb в наиболее оживленных районах города, а за их пределами установить максимальный срок аренды 30 дней в год», — говорится в сообщении.

Среди предлагаемых мер значится и ограничение количества «пивных велосипедов» и «пивных круизов», а также запрет туристам садиться и выходить с экскурсионных лодок в центре города.

«Амстердам страдает от излишнего количества туристов, пьяные и буйные гости делают центр города непривлекательным для местных жителей. Из-за туристов стоимость квартир выросла на 12% по сравнению с прошлым годом», — отмечает издание.