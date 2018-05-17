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18:38 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже запланировали строительство многоуровневой парковки в Северном микрорайоне

В Воронеже может появиться очередная многоуровневая подземная парковка — в этот раз на улице Антонова-Овсеенко у авторынка. Вопрос строительства вынесли на обсуждение на публичных слушаниях, говорится в опубликованном на сайте мэрии постановлении.

Источник: Reuters

С инициативой строительства вышел потребительский гаражно-строительный кооператива «Фрегат». Стоянка площадью 2214 кв. м может появиться на улице Антонова-Овсеенко, 26 В. Публичные слушания пройдёт в Доме архитектора (Плехановская, 22) в 12:00 среды, 30 мая. Регистрация воронежцев, желающих выступать на публичных слушаниях, продлится до 24 мая включительно.

В Воронеже уже планировали построить многоуровневую стоянку на соседнем участке — Антонова-Овсеенко, 28 г. Однако объявленный в 2017 году аукцион признали несостоявшимся.

В шаговой доступности от авторынка находятся несколько многоэтажек, где остро стоит проблема с парковками — в частности, дома на бульваре Победы, 49−51. Однако новые кварталы расположены далеко от планируемого места стоянки. Будет ли востребован платный подземный паркинг не только у посетителей авторынка, но и жильцов, пока неизвестно.

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