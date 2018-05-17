В Воронеже запланировали строительство многоуровневой парковки в Северном микрорайоне
В Воронеже может появиться очередная многоуровневая подземная парковка — в этот раз на улице
В Воронеже может появиться очередная многоуровневая подземная парковка — в этот раз на улице
С инициативой строительства вышел потребительский
В Воронеже уже планировали построить многоуровневую стоянку на соседнем участке —
В шаговой доступности от авторынка находятся несколько многоэтажек, где остро стоит проблема с парковками — в частности, дома на бульваре Победы, 49−51. Однако новые кварталы расположены далеко от планируемого места стоянки. Будет ли востребован платный подземный паркинг не только у посетителей авторынка, но и жильцов, пока неизвестно.