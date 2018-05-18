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09:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском госуниверситете соберется сотня выпускников филфака

Масштабная встреча посвящена 100-летию факультета.

Бывших студентов филфака ВГУ пригласили на большую встречу выпускников — День факультета в субботу, 19 мая. Выпускников разных лет ждут в аудитории № 100 корпуса университета на площади Ленина, 10 в 10:00. Встреча посвящена 100-летию открытия факультета. На фестивале выпускников ожидается более 100 человек, сообщила декан филфака Ольга Бердникова. Чтобы пройти в здание, участникам мероприятия порекомендовали взять паспорт.

— Традиционно раз в год мы проводим День филологического факультета, где собираются студенты, преподаватели, где мы вручаем грамоты наиболее активным студентам за творческую и волонтерскую деятельность. Это многолетняя традиция факультета. Проводится День факультета в формате капустника, — пояснила Ольга Бердникова.

Встреча выпускников будет состоять из двух частей: торжественной и неформальной. Торжественная продолжится до 12:30. В ней примут участие выпускники старшего поколения, окончившие факультет в 1950-х годах, когда он был еще историко-филологическим (истфилфак разделился на исторический и филологический в 1960 году).

— Именно 1960 год считается вторым днем рождения филологического факультета. Чуть позже от него отделились факультеты романо-германской филологии (РГФ) и журналистики, — отметила Ольга Бердникова.

На встрече покажут видеоролики, посвященные легендарным преподавателям филфака, которых уже нет в живых. Выпускники увидят и фильм о современной жизни факультета.

Нынешние студенты-филологи приготовили концерт и творческие номера. В конце торжественной части выпускники исполнят гимн факультета, который написал воронежский критик, выпускник историко-филологического факультета Лев Кройчик.

После перерыва на чай и кофе (с 12:30 до 13:30 в аудитории № 39) В 13:30 начнется неформальная часть встречи: выпускники разделятся по десятилетиям и встретятся со своими преподавателями. Мероприятие продлится до 16:00 — 16:30.

В рамках Дня факультета будут работать два музея филфака — музей этнографии и музей истории факультета. Для гостей подготовят экспозиция, посвященная выдающимся преподавателям.

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