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19:44 (мск), источник: Чердак

Ученые показали, как изменилась российская дичь за 50 лет

За это время косули, кабаны и бобры продвинулись на север, но численность многих видов сократилась.

Источник: Чердак

Сотрудники Института биологии Карельского научного центра РАН изучили, как менялись ареалы крупных млекопитающих на северо-западе Европейской части России в последние несколько десятилетий. Они сравнили данные публикаций до 1975 года (вплоть до XVIII века) с собственными наблюдениями последних лет и пришли к выводу, что многие животные освоили территории к северу от своих прежних ареалов. Большинство изменений в распределении видов по северо-западу вызваны деятельностью человека. Научная статья опубликована в журнале Biology Bulletin. Работа поддержана несколькими грантами, в том числе грантом РНФ.

Биологи рассматривали распространение и численность нескольких видов: росомахи (Gulo gulo), белохвостого оленя (Odocoileus virginianus), пятнистого оленя (Cervus nippon), европейской косули (Capreolus capreolus), кабана (Sus scrofa), канадского бобра (Castor canadensis), речного бобра (Castor fiber), зайца-русака (Lepus europaeus), финского северного оленя (Rangifer tarandus fennicus) и песца (Alopex lagopus). Исследование охватывало территории протяженностью 1 700 км с севера на юг: от тундр Кольского полуострова до хвойных и смешанных лесов Псковской области.

Сравнение данных показало, что ареалы перечисленных животных за последние несколько десятилетий существенно изменились.
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Так, если в XIX веке и 1940-м году территория распространения песца совпадала с границами тундры на Кольском полуострове, то уже в 1967-м она начала сдвигаться на юг. Однако к началу 1980-х площадь, на которой размножаются песцы, сократилась до небольшой полоски тундры на Кольском полуострове. Это произошло из-за того, что туризм и рыбалка вблизи берегов Баренцева моря стали более популярны. Кроме того, выросла численность обыкновенных лис, и конкуренция за добычу и территорию между ними и песцами ужесточилась.

Если в 1970-х южная граница обитания росомахи приходилась на север Карельского перешейка, то в следующие 30 лет животные отступали на север из-за конкуренции с волками и чрезмерной охоты на них с использованием моторизованных средств и ядов. В 1990-х из-за упадка в экономике интерес населения к добыче шкур упал, благодаря чему росомахи распространились на юго-восток, в Вологодскую область, а их следы стали находить все ближе к южной границе их ареала в 1970-х. Сейчас численность росомах на северо-западе Европейской части России растет благодаря строгому запрету охоты на них.

Численность финского северного оленя с 1986 по 2014 годы падала, как и их распространенность в Карелии и Архангельской области. Стада становились меньше, и если в 1986-м их в России было 7 500, то сразу после этого из-за добычи железной руды вблизи Костомукши и активного развития самого города многие животные этого подвида мигрировали в Финляндию. К 2008 году количество особей финского северного оленя на территории нашей страны не превышало 3 000, а к 2014 году сократилось до 2 400 голов.

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В отличие от уже упомянутых видов, обыкновенные бобры в Карелии чувствуют себя неплохо. Если в 1970 году по всей Карелии насчитывалось только 7 колоний, то к середине 1980-х бобровых поселений было уже 95, и суммарно в них жило 370 зверей. Распространение обыкновенных бобров с юга на север республики продолжается, и в последние годы их уже более 4 000. Их североамериканские родственники, чуть более крупные канадские бобры, тоже активно размножаются. С 1964 по 1984 на территории Карелии было выпущено 270 животных этого вида. К 2016 году их численность в республике достигла 15 000, на Карельском перешейке в Ленинградской области — более 1 000.

Распространение кабанов по северо-западу Европейской части России началось в 1940-х годах и, по всей видимости, продолжается и по сей день. Они заселяют территории, где интенсивно ведется сельское хозяйство, и в последние десятилетия в теплое время годы их следы регулярно видят в Мурманской и Архангельской областях. Примерно то же касается и косуль. Пятнистые и белохвостые олени в середине XX века были достаточно многочисленны — за ними ухаживали в заказниках. С распадом СССР эти заказники фактически перестали существовать, и многие олени пали жертвами голода и браконьеров. Однако их численность в последние годы растет.

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