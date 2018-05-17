Ватикан опубликовал правила поведения монахинь в соцсетях

Источник: AP 2018

В разделе документа, посвященному соцсетям, говорится, что их следует использовать «трезво и благоразумно». Причем, уточняет Ватикан, трезво и благоразумно не только в отношении сути потребляемой информации, но и в отношении ее количества.

Монахини могут использовать соцсети, при этом руководствуясь принципом распознания — то есть, четко отличая добро от зла, объясняется в инструкции.

Соцсети не должны стать «праздным времяпрепровождением» и способом сбежать от дел, возникающих в религиозной общине.

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Кроме того, наставляет папский документ, соцсети не должны мешать жизни, «полностью посвященной размышлениям». Полученную информацию монахини должны привнести в молитвы «в гармонии с сердцем Христа, говорится в документе.

Свой аккаунт в твиттере с почти 18 млн подписчиками есть у Папы Франциска. Кроме того, аккаунт под названием Vatican News ведет Секретариат по делам коммуникаций Римской курии — главного административного органа Ватикана.