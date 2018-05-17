Ватикан опубликовал правила поведения монахинь в соцсетях
Ватикан опубликовал рекомендации для монахинь по использованию социальных сетей. Они содержатся в документе Cor Orans («Сердце Молящееся»), опубликованном на сайте Святого престола.
Ватикан опубликовал рекомендации для монахинь по использованию социальных сетей. Они содержатся в документе Cor Orans («Сердце Молящееся»), опубликованном на сайте Святого престола.
В разделе документа, посвященному соцсетям, говорится, что их следует использовать «трезво и благоразумно». Причем, уточняет Ватикан, трезво и благоразумно не только в отношении сути потребляемой информации, но и в отношении ее количества.
Монахини могут использовать соцсети, при этом руководствуясь принципом распознания — то есть, четко отличая добро от зла, объясняется в инструкции.
Кроме того, наставляет папский документ, соцсети не должны мешать жизни, «полностью посвященной размышлениям». Полученную информацию монахини должны привнести в молитвы «в гармонии с сердцем Христа, говорится в документе.
Свой аккаунт в твиттере с почти 18 млн подписчиками есть у Папы Франциска. Кроме того, аккаунт под названием Vatican News ведет Секретариат по делам коммуникаций Римской курии — главного административного органа Ватикана.
В 1999 году Иоанн Павел II объявил святого Исидора Севильского покровителем интернета и компьютерных наук. Был учрежден специальный рыцарский орден, чтобы проповедовать христианские ценности онлайн.