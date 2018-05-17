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19:06 (мск), источник: Sputnik.by

Белстат подсчитал, сколько один белорус тратит в день на покупки

Годом ранее белорусы могли позволить себе покупки в среднем на 10,2 рубля в день.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мая — Sputnik. За первые четыре месяца этого года оптовый товарооборот вырос на 7,8 к уровню января-апреля прошлого года и достиг цифры в 28,3 милиардов рублей, подсчитал Белстат.

Товарооборот растет

При этом товарооборот в рознице за этот период вырос в сопоставимых ценах за соответствующий период 2017 года на 9,8% и достиг 13,4 миллиардов рублей.

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«Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 11,8 рубля против 10,2 рубля за аналогичный период предыдущего года», — говорится в данных статистики.

На организации торговли приходится 88,7% розничного товарооборота Беларуси или 11,9 миллиардов рублей. Рост по сравнению с январем-апрелем 2017 года составил 12,2%.

В сфере общественного питания товарооборот вырос на 12,8% в сопоставимых ценах и составил 744,1 миллионов рублей.

ВВП идет в гору

В Белстате подсчитали также, что по предварительной оценке ВВП за январь — апрель составляет 35,6 миллиардов рублей. Рост к сопоставимому периоду прошлого года составил 4,8%.

Ранее в Минэкономики озвучивали планы добиться размеров ВВП Беларуси в этом году на уровне 60 миллиардов долларов. Правда, президент Беларуси ставит более амбициозную задачу — рост ВВП к концу следующей пятилетки до 100 миллиардов долларов.

Самый высокий уровень внутреннего валового продукта в нашей стране был достигнут в 2014 году. Тогда была взята планка в 80 миллиардов долларов ВВП.

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