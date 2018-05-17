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19:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ожидание и реальность: бассейн в отеле оказался крошечной ванной

Обнаружившая это туристка претензии к заведению предъявлять не стала.

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Когда выбираешь гостиницу через веб-сайт, очень важно смотреть не только профессиональные фото, предоставленные владельцем, но и снимки тех людей, кто уже там отдыхал. Но этого не сделала англичанка Дженни Кершоу, решив провести несколько дней во Вьетнаме.

На популярном сайте она нашла отель, который на фото выглядел просто потрясающе. Особенно женщину впечатлил панорамный бассейн, который на самом деле оказался гидромассажной ванной.

Об этом Дженни узнала, только когда заселилась в гостиницу. Разочарованная своим открытием, она сделала фото и опубликовала историю в Twitter.

Пост сразу привлек к себе много внимания. Даже на сайте немного изменили фото, которое изначально и запутало британку.

Кроме того, представители ресурса, на котором девушка бронировала отель, предложили ей написать официальную жалобу, но Дженни отказалась, отметив, что ситуация кажется ей забавной и ничуть не испортила ее отдых.

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